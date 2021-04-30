雲林北港商圈百年藝鎮重現　百米龍鳳閣展風華

▲龍鳳閣台鮮活霸氣的龍頭，加上一百尺長藍色的龍身。未來希望透過傳統技藝的保存、傳習、推廣，讓龍鳳閣的軟硬體能夠互相整合，重現百年古鎮風華。（圖／記者蔡佩旻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林北港是百年藝鎮也是宗教信仰原鄉，每年旅客超過600萬人，早期藝閣與龍鳳閣都是為答謝神恩、熱鬧氣氛所準備，帶有酬神、祈福的意義。雲林縣政府與北港形象商圈發展協會合作，重新打造龍鳳閣，今(30)日於北港朝天宮前，舉行「龍鳳閣開光點睛儀式」，展現「北港商圈百年藝鎮，重現北港龍鳳閣風華」。

社團法人雲林縣北港形象商圈發展協會理事長陳威任表示，從2019年11月起，因為龍鳳閣作工細節繁瑣，由在地北港藝師們每日持續十多小時創作，無懼烈日、寒風不間斷，也感謝藝師、志工們的辛苦協助，得以完成重現龍鳳閣。

陳威任說，此次製作的龍鳳閣台以榫頭相扣，片片相連不斷，彎轉容易，鮮活霸氣的龍頭，加上一百尺長藍色的龍身，搭配LED燈，在夜晚亮麗又吸睛。未來希望透過傳統技藝的保存、傳習、推廣，讓龍鳳閣的軟硬體能夠互相整合，重現百年古鎮風華。

雲林縣長張麗善表示，雲林縣政府認為北港龍鳳閣具特殊性，為重現北港龍鳳閣傳統文化的能見度，支持社團法人雲林縣北港形象商圈發展協會自發性的組成打造龍鳳閣團隊，並由藝師陳文智擔任負責人，縣府從旁輔導，促成北港商圈百年藝鎮 重現北港龍鳳閣風華。

張麗善說，今日為「龍鳳閣開光點睛」別具意義，代表著北港龍鳳閣傳統文化再現，增加北港迎媽祖的熱鬧與豐富，讓年輕一輩的學子能了解，北港商圈百年藝鎮的實力與文化傳承。歡迎全國鄉親來雲林縣北港鎮體驗知性祈福之旅，來北港了解百年藝閣及文化導覽，到商圈品嘗超人氣在地特色，可收穫滿囊。

建設處處長李俊興表示，商圈繁榮的維持，除店家林立密集，最重要有特色性及維持優化，人潮才會持續不流失。雲林縣北港鎮形象商圈，不僅擁有美食，還有百年藝鎮及宗教原鄉的特色與美名，每年從1月、2月春節到3月迎媽祖，是北港鎮最熱鬧的時候。縣府為支持商圈保有百年藝鎮特色性，傳承傳統文化，協助商圈協會以保存、傳習、推廣、實作，從2019年11月耗時約半年的時間，於ㄉ2020年4月完成，重現北港龍鳳閣風華，今(30日)終於舉辦點睛儀式，強化商圈藝鎮特色。

▲雲林縣長張麗善今日為「龍鳳閣開光點睛」，代表著北港龍鳳閣傳統文化再現，增加北港迎媽祖的熱鬧與豐富。（圖／記者蔡佩旻攝）



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