日本外海強震規模上修6.8　新幹線停駛5小時

▲部分新幹線一度停駛。（圖／達志影像／美聯社，下同）

文／中央社東京1日綜合外電報導

日本宮城縣外海今天發生規模6.8地震，一度造成東北新幹線及山形新幹線全線停駛，前者已於停駛後約5小時全線復駛；後者預計到日本時間下午4時可恢復全線通車。

日本放送協會（NHK）報導，日本時間今天上午10時27分左右，在宮城縣外海發生推估規模6.6地震，宮城縣石卷市、大崎市等地被觀測到震度5強搖晃；宮城縣氣仙沼市等地出現震度5弱搖晃。

日本氣象廳到中午過後上修地震規模為6.8，帶來最大震度5強不變，這也是繼今年3月20日宮城縣外海發生規模6.9地震以來，宮城縣再度出現震度5強搖晃。

在此之前，今年2月13日福島縣外海發生規模7.3地震，並在福島縣及宮城縣觀測到震度6強劇烈搖晃。

在宮城縣大崎市政府擔任保全的男性說，感覺左右及上下強烈搖晃大約都持續30秒；雖然桌上物品沒有被震落地面，但都在桌上不斷地震動。

氣象廳地震海嘯監視課長束田進也說，在未來一週左右時間，仍有可能出現最大震度5強左右的地震，希望民眾多加留意；特別是在未來2到3天左右，很可能發生強烈搖晃的有感地震。

束田說，目前正值黃金週長假，很多人也許不是待在自己熟悉的地方，希望這些民眾應先行確認疏散路線或避難場所。

受到上午宮城縣外海地震影響，東北新幹線大宮站到新青森站區間雙向停駛，負責營運的JR東日本公司表示，到下午3時30分已全線復駛。

山形新幹線目前從大宮站到新庄站區間也雙向停駛，預計下午4時全線復駛。

東北新幹線與山形新幹線全線一度因為地震停駛，在確認東京站到大宮站區間安全無虞，地震後約一小時先行復駛。

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