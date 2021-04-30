恐怖媽硬塞6歲女兒進取物口！掃空娃娃機玩偶　2大人擋監視器

▲雲林斗六一名誇張母親與友人，唆使6歲女童鑽進娃娃機取物口竊取物品。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林縣斗六市一對母女與友人至娃娃機店，見四下無人竟起歹心竊取娃娃機內的商品，台主至店內巡視時發現商品短少，經調閱監視器後才發現係一對母女至店內竊盜，而竊取的方式竟是由小女童鑽進娃娃機內把機台內的布偶及玩具等商品拿走，該名台主到夜市逛街巧遇該母女，便要求一同至派出所報警處理。

斗六市一名32歲洪姓婦女4月27日帶著6歲小女兒及一名女性朋友，一起到斗六市一家娃娃機店玩娃娃機，幾次夾不中，竟借女兒小小身軀，試著鑽進娃娃機的取物口，更與朋友合力助小女童「塞進」娃娃機內，在2人掩護下伸手取走娃娃機的布偶和玩具，過程中，大人還身體擋住監視器的鏡頭，順利行竊得逞。

▲誇張母親與友人教唆女兒偷竊，還轉身張望看是否有人接近。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

娃娃機店主當天巡店時，發現一台娃娃機的商品短少，隨即調閱監視器，發現這兩名婦女十分可疑，當晚店主在夜市碰巧撞見女童的母親帶著孩子逛夜市，即上前理論，並要母女一起到派出所釐清事實。

警方調閱監視器後，確認畫面清楚拍下女童母親叫小孩偷竊的過程，洪姓母親也坦承是她要女兒，利用嬌小身軀進入娃娃機內竊取商品，警方製作警詢筆錄後，全案依竊盜罪函請偵辦。另警方也依規定通報高風險家庭，該名母親的行為，已經做了最不良的示範，警方呼籲民眾應重視身教，灌輸小孩守法觀念，切勿帶頭觸法。

▲誇張母親與友人教唆女兒偷竊，女童取出娃娃機內物品交給母親。（圖／記者蔡佩旻翻攝）



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