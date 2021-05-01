76行者吃燒烤　民眾、店家爭付5634元餐費！網大讚：下次換我請

▲▼76行者修復團隊昨晚在彰化聚餐，結果被熱心民眾認出，偷偷買單，不少網友也留言按讚。（圖／翻自76行者遺體美容修復團隊臉書）

記者鄧木卿／彰化報導

「我們只是來吃晚餐的，結果被店家跟熱心民眾請客了！付了錢就跑的朋友謝謝你」，在太魯閣號意外事件，無償修復罹難者遺體的「76行者」，有9人昨晚在彰化市1家燒烤店用完餐後，發現被陌生民眾買單了，團隊po文感謝熱心民眾，結果引來更多好評，南北各地網友都留言大讚，下次來，換我請。

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台鐵太魯閣號上月因為撞上工程車導致49死的慘劇，「76行者遺體美容修復團隊」的修復師第一時間就趕到現場，無償協助罹難者修復遺體，贏得社會各界感謝和尊重。

76行者昨天晚間到彰化市金馬路一家燒烤店用餐，大夥開心的聊天、吃飯，吃完要結帳時才被店家告知，被偷偷買單了。

店經理黃柏勳表示，「76行者」的陳修將和妻子洪詩晴是店裡常客，得知他們在太魯閣號事件的無私奉獻，本來就打算要招待他們用餐，後來陳又忙於空軍飛官的修復工作，一直找不出時間。

黃說，昨晚有一組同樣是9個人的客人，用完餐準備離去時，認出鄰桌坐的是76行者，其中1名30多歲的男子買單時說，他知道76行者除了幫忙修復太魯閣的罹難者之外，也有協助修復出事的飛官，精神令人感動，他曾是軍人，更應該買單。

黃還說，因該名客人相當堅持要請客，店方與客人喬好，5634元的餐費各出一半，他還問客人是否要跟76行者打聲招呼，但客人客氣說「不要打擾他們用餐」就離開了。

76行者將此事po上臉書後，引來數百名網友留言，「你們所做的付出遠遠超過一切、熱心的民眾請客就收下吧、你們是幕後的英雄、值得尊敬」，「你們太棒了、因為你們值得！若遇見76行者的你們、我也想請你們吃飯！你們值得被國人尊敬」，「謝謝你們、臺灣有你們，才會這麼可愛、溫暖」。

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