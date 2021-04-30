　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

入境旅客、機組員不得搭機捷！鄭文燦撂重話：違者最高罰100萬

▲桃園市長鄭文燦30日上午視察機場捷運A14a站防疫工作時表示，該站員工不得跨站支援，入境旅客與機組人員不得搭乘捷運，最高重罰100萬元。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園市長鄭文燦30日上午視察機場捷運A14a站防疫工作時表示，該站員工不得跨站支援，入境旅客與機組人員不得搭乘捷運，最高重罰100萬元。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

針對華航部分機師染疫延燒，桃園機場過境旅館諾富特飯店傳出員工確診案，中央流行疫情指揮中心29日緊急將諾富特飯店清空，市長鄭文燦30日上午視察機場捷運A14a機場旅館站時表示，桃捷公司提高車站設施消毒頻率，並啟動A14a站員工不跨站支援措施，包括入境旅客、在外站過夜或離開飛機的機組人員均不得搭機捷，違規最高可重罰100萬元，嚴格執行機捷防疫。

▲桃園機場捷運A14a站29日進行全面消毒作業。（圖／記者沈繼昌翻攝）

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲桃園機場捷運A14a站29日進行全面消毒作業。（圖／記者沈繼昌翻攝）

華航諾富特飯店29日在中央流行疫情指揮中心指揮下完成淨空作業，考量機場捷運A14a機場旅館站緊鄰諾富特飯店，桃捷公司已於29日完成包跨A14a站、A12機場第一航廈站、A13機場第二航廈站等10個車站全面消毒作業，為了解防疫消毒作業，鄭文燦30日一早趕往視察進度。

鄭文燦指出，先前因應新冠肺炎疫情發展，桃捷公司執行五大防護措施，以保障乘客及員工健康，如車站入口設置熱顯像儀，量測乘客體溫、員工及乘客須全程佩戴口罩、員工落實自主健康管理、車站設施如電梯按鈕、手扶梯等提高消毒頻率、車站詢問處提供濃度75%的消毒酒精等。

▲桃園市長鄭文燦30日視察機場捷運A14a站防疫工作強調，入境旅客與機組人員應配合防疫規定不得搭乘大眾捷運工具，最高可重罰100萬元。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園市長鄭文燦30日視察機場捷運A14a站防疫工作強調，入境旅客與機組人員應配合防疫規定不得搭乘大眾捷運工具，最高可重罰100萬元。（圖／記者沈繼昌翻攝）

鄭文燦說，桃捷公司已於29日完成包含A14a站、A12機場第一航廈站、A13機場第二航廈站等10個車站全面消毒，預計5月1日清晨完成全線21個車站消毒作業；桃捷公司同時啟動A14a站員工不跨站支援措施，呼籲乘客務必配合落實防疫規定，搭乘機捷全程佩戴口罩，確保你我健康外，另依據指揮中心規定，機場入境旅客不得搭乘大眾運輸工具，須改搭防疫計程車或由親友接送；機組人員如有在外站過夜也不得搭乘機捷，假如未在外站過夜則須持健康聲明書方能搭乘捷運，違者最高可處100萬元以下罰鍰。

鄭文燦強調，機捷A14a機場旅館站員工約20人，平日乘客數平均為600人左右，諾富特飯店員工確診後，桃捷公司請該站工作人員除加強自主健康管理外，必要時將進行檢測。防疫期間桃捷公司員工積極配合相關防疫規定，保護自己也保護乘客的健康安全。

►「美麗最大的祕密」「就是買進來變美麗」

【更多新聞】

►影／桃機7小時6航機遭鳥擊！華航迫降松山　關鍵原因竟和下雨有關

►石門水庫降雨估進帳300萬噸　北水局：節約用水可撐過5月

►諾富特員工染疫！陳時中親曝：內部有傳播鏈　「4hrs↑」撤光422人

ET快訊
比成人巴掌小！　450g「最袖珍公主」長大100天超漂亮
快訊／北市微風南京疑傳火警！警消逐層搜索
房務主管染疫　陳時中公布「這時段」曾到諾富特飯店自主健康管理
環抱巨乳閨蜜「捧奶幫遮點」！　妹頭全裸自拍貼IG：紀念一下
快訊／趙介佑選舉傳單曝光！　民進黨高層強力背書
台中女高中生遭撞死　「車載40名乘客」司機僅有2選擇

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

LIVE／急追染疫主管足跡！3員工發燒採檢　陳時中最新說明

房務主管染疫　陳時中：4／15後曾到諾富特飯店應自主健康管理

案1112舞場待4.5hrs「百人沒戴口罩」！陳時中指3點疏失：管理者有錯

奈良美智周邊「體育服」樣品曝光！推特網友暴動：想去台灣

境外污染物襲台！西半部空品亮橘燈　北部下風處恐「紅害」

諾富特飯店染疫淪陷　陳時中：下週起「全台防疫旅館總體檢」

缺水「嚴禁吃火鍋」　老婆隔1周卻買酸菜鍋！老公秒懵了　萬人狂讚

疫情加溫！51勞動節綠博達6萬人　將啟動總量管制

北港朝天宮媽祖出巡30多處炮場迎駕　神轎「犁炮」超震撼

環抱巨乳閨蜜「捧奶幫遮點」！　妹頭全裸自拍貼IG：紀念一下

蔡依林拍MV罕動怒「當場臭臉蹲地！」　厭世表情全被拍…合照導演釣出瑪莎

救災目睹血跡、殘肢心理壓力大　基隆21名搜救隊員「過火」祈福

欠租金不繳！房東要求限期搬離　女房客超狂反擊：確定沒觸法？

偷拍狼被當場抓到「男友怒逮人」 路過正義哥們圍剿...氣到罵：X！

用縮時攝影紀錄麵團膨脹模樣！　長胖過程超療癒...網：無限重播

田馥甄「溜滑板慘跌重摔」：惜肉如金！　見陳珊妮忍不住狂笑...告狀「她很誤事」

一秒偽出國！「星展新加坡歡樂城」盛大展開 好吃、好玩又好拍

【型男當家】裹好裹滿，鹹香下飯！五分鐘快速上桌！| 金沙蝦球 | 飢餓廚房 | 游星淵 阮紹榮

羅志祥「我真的受夠了」掀「八卦之亂」！　被罵上熱搜第一…工作人員回應：他很無奈

Selina演媽「拒請教Ella」：她當成那樣！　演鬼片自己卻超怕..曝Hebe「想看笑話」

LIVE／急追染疫主管足跡！3員工發燒採檢　陳時中最新說明

房務主管染疫　陳時中：4／15後曾到諾富特飯店應自主健康管理

案1112舞場待4.5hrs「百人沒戴口罩」！陳時中指3點疏失：管理者有錯

奈良美智周邊「體育服」樣品曝光！推特網友暴動：想去台灣

境外污染物襲台！西半部空品亮橘燈　北部下風處恐「紅害」

諾富特飯店染疫淪陷　陳時中：下週起「全台防疫旅館總體檢」

缺水「嚴禁吃火鍋」　老婆隔1周卻買酸菜鍋！老公秒懵了　萬人狂讚

疫情加溫！51勞動節綠博達6萬人　將啟動總量管制

北港朝天宮媽祖出巡30多處炮場迎駕　神轎「犁炮」超震撼

環抱巨乳閨蜜「捧奶幫遮點」！　妹頭全裸自拍貼IG：紀念一下

曾是北聯大哥也管不動兒子！趙介佑老出包還捅人　害老爸辭會長職

林子偉可以打6搶1、奧運　被雙城DFA移出40人名單

LIVE／急追染疫主管足跡！3員工發燒採檢　陳時中最新說明

金正恩超樂！北韓「自殺式」無人機測試成功　今年11月量產部署

LIVE／北市黨部染黑重創民進黨形象　趙映光1400出面說明

需求不如預期　外媒稱蘋果AirPods產量將削減3成

日媒爆江宏傑訴離福原愛「態度逆轉原因」！業界揭內幕：賠償金太驚人

快訊／大咖諧星染疫病逝！18天前確診「住進加護病房」　享壽63歲

日本「食物系美甲」Q到吃手手！五彩水果糖、鮭魚握壽司看了流口水

超正女兒激似子瑜！王彩樺喊話4經紀公司「公開簽約條件」

生活熱門新聞

家長曝「瑞莎教學」照力挺：親教還送體操鞋

白河水庫永遠0進帳　在地人：早停用

45級分繁星上高醫牙！溪高男回擊酸民：沒毛病吧

案1120「重症陽性」威脅社區　未來3週關鍵

快訊／台鐵軌道遭入侵　「有人跑出來撞火車」

比香菜可怕100倍！光看圖網秒喊：我會吐

諾富特主管染疫　急追4種人匡列

女神挺瑞莎：「台灣體邪當米蟲才是常態」

12天前發病！染疫諾富特飯店房務住進加護病房

環抱巨乳閨蜜「捧奶幫遮點」！妹頭全裸自拍貼IG

蟑螂直接吞！她嫁台9年被家暴「住豬舍改建屋」

45級分繁星上高醫牙！網怒連署「繁星1限制」

最新梅雨報到時間曝光　災害預報士喊Yes：大致底定

花18萬元切C奶變負A！　竟因怕情人窒息

更多熱門

相關新聞

華航機師染疫引恐慌　桃市議員憂：確診者一定要住桃園嗎？

華航機師染疫引恐慌　桃市議員憂：確診者一定要住桃園嗎？

華航機師染疫事件，造成桃園市民恐慌。桃園市議員徐玉樹29日於議會質詢時不斷詢問鄭文燦，每次疫情都是在桃園發生，「那確診者一定要住桃園嗎？」

鄭文燦說溜嘴「有新個案」　恐被罸？

鄭文燦說溜嘴「有新個案」　恐被罸？

桃園航空城重大建設　2024開始全區動工

桃園航空城重大建設　2024開始全區動工

全國原民運動會　桃園成功蟬聯三連霸

全國原民運動會　桃園成功蟬聯三連霸

影／桃市府與桃檢簽約興建檢察官宿舍　鄭文燦：共創雙贏

影／桃市府與桃檢簽約興建檢察官宿舍　鄭文燦：共創雙贏

關鍵字：

機捷消毒鄭文燦機捷機場站防疫規定

讀者迴響

熱門新聞

國中女上學消失4天　媽崩潰：被下藥就毀了

別再用手機看謎片！病毒正從色情網站侵入中

生到累了！媽曝老公產子爆笑照

快訊／華航諾富特重症員工3度赴三重某診所就醫　今緊急歇業大規模消毒

快訊／台南汽車遭機車撞翻！車門凹陷女乘客慘死

家長曝「瑞莎教學」照力挺：親教還送體操鞋

白河水庫永遠0進帳　在地人：早停用

AV嫩妻參加富豪老公葬禮　31秒「詭笑」影片超毛

房東要她搬離　房客超狂反擊

AV女優慘遭性侵　精神崩潰網擔心

45級分繁星上高醫牙！溪高男回擊酸民：沒毛病吧

公車癡漢「掀裙性侵」10多分鐘

案1120「重症陽性」威脅社區　未來3週關鍵

張誌家宣告「職業生涯」再起！　12年沒碰棒球現況曝光

快訊／林口康橋學校匡列198人全數採檢完畢！

更多

最夯影音

更多
蔡依林拍MV罕動怒「當場臭臉蹲地！」　厭世表情全被拍…合照導演釣出瑪莎

蔡依林拍MV罕動怒「當場臭臉蹲地！」　厭世表情全被拍…合照導演釣出瑪莎
救災目睹血跡、殘肢心理壓力大　基隆21名搜救隊員「過火」祈福

救災目睹血跡、殘肢心理壓力大　基隆21名搜救隊員「過火」祈福

欠租金不繳！房東要求限期搬離　女房客超狂反擊：確定沒觸法？

欠租金不繳！房東要求限期搬離　女房客超狂反擊：確定沒觸法？

偷拍狼被當場抓到「男友怒逮人」 路過正義哥們圍剿...氣到罵：X！

偷拍狼被當場抓到「男友怒逮人」 路過正義哥們圍剿...氣到罵：X！

用縮時攝影紀錄麵團膨脹模樣！　長胖過程超療癒...網：無限重播

用縮時攝影紀錄麵團膨脹模樣！　長胖過程超療癒...網：無限重播

熱門快報

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

2020東京奧運議題看這裡！
最即時！最多元！最豐富！

大型廚藝選秀節目《料理之王2》 即將開戰！！

大型廚藝選秀節目《料理之王2》 即將開戰！！

5/14起每週五晚間9點 鎖定《ETtoday新聞雲》。殘酷賽制全面升級，誰能奪下最終王位！？

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

東森寵物雲毛毛商城免運中

東森寵物雲毛毛商城免運中

【一日限時免運】東森寵物雲毛毛商城4/1好康大放送，真心不騙要買要快！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面