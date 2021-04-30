入境旅客、機組員不得搭機捷！鄭文燦撂重話：違者最高罰100萬

▲桃園市長鄭文燦30日上午視察機場捷運A14a站防疫工作時表示，該站員工不得跨站支援，入境旅客與機組人員不得搭乘捷運，最高重罰100萬元。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

針對華航部分機師染疫延燒，桃園機場過境旅館諾富特飯店傳出員工確診案，中央流行疫情指揮中心29日緊急將諾富特飯店清空，市長鄭文燦30日上午視察機場捷運A14a機場旅館站時表示，桃捷公司提高車站設施消毒頻率，並啟動A14a站員工不跨站支援措施，包括入境旅客、在外站過夜或離開飛機的機組人員均不得搭機捷，違規最高可重罰100萬元，嚴格執行機捷防疫。

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▲桃園機場捷運A14a站29日進行全面消毒作業。（圖／記者沈繼昌翻攝）

華航諾富特飯店29日在中央流行疫情指揮中心指揮下完成淨空作業，考量機場捷運A14a機場旅館站緊鄰諾富特飯店，桃捷公司已於29日完成包跨A14a站、A12機場第一航廈站、A13機場第二航廈站等10個車站全面消毒作業，為了解防疫消毒作業，鄭文燦30日一早趕往視察進度。

鄭文燦指出，先前因應新冠肺炎疫情發展，桃捷公司執行五大防護措施，以保障乘客及員工健康，如車站入口設置熱顯像儀，量測乘客體溫、員工及乘客須全程佩戴口罩、員工落實自主健康管理、車站設施如電梯按鈕、手扶梯等提高消毒頻率、車站詢問處提供濃度75%的消毒酒精等。

▲桃園市長鄭文燦30日視察機場捷運A14a站防疫工作強調，入境旅客與機組人員應配合防疫規定不得搭乘大眾捷運工具，最高可重罰100萬元。（圖／記者沈繼昌翻攝）

鄭文燦說，桃捷公司已於29日完成包含A14a站、A12機場第一航廈站、A13機場第二航廈站等10個車站全面消毒，預計5月1日清晨完成全線21個車站消毒作業；桃捷公司同時啟動A14a站員工不跨站支援措施，呼籲乘客務必配合落實防疫規定，搭乘機捷全程佩戴口罩，確保你我健康外，另依據指揮中心規定，機場入境旅客不得搭乘大眾運輸工具，須改搭防疫計程車或由親友接送；機組人員如有在外站過夜也不得搭乘機捷，假如未在外站過夜則須持健康聲明書方能搭乘捷運，違者最高可處100萬元以下罰鍰。

鄭文燦強調，機捷A14a機場旅館站員工約20人，平日乘客數平均為600人左右，諾富特飯店員工確診後，桃捷公司請該站工作人員除加強自主健康管理外，必要時將進行檢測。防疫期間桃捷公司員工積極配合相關防疫規定，保護自己也保護乘客的健康安全。

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