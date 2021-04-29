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諾富特員工染疫！陳時中親曝：內部有傳播鏈　「4hrs↑」撤光422人

記者沈繼昌、陳韻如／桃園報導

華航染疫目前累計9機師、4家人確診，而諾富特華航桃園機場飯店29日遭到清空，飯店人員共422人花了超過4小時全數撤離至集中檢疫中心。對此，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中也親自在飯店內廣播表示，「因館內有相關人員染疫，且也有一段時間，造成可能的傳播鏈」，親口證實了有飯店人員染疫的消息。

▲▼陳時中。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲陳時中29日親自到諾富特飯店進行廣播，宣布將撤離全數人員。（圖／記者沈繼昌翻攝）

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諾富特華航桃園機場飯店29日突遭清空，讓不少民眾震驚不已，而陳時中在館內85秒的廣播內容也隨之曝光。

陳時中表示，因館內有相關人員染疫，且也有一段時間，造成可能的傳播鏈，也可能在環境上有風險，指揮中心因此決定要將大家撤離至集中檢疫所，「造成大家的不方便我們感到歉意，不過集中檢疫所是現在最安全的地方，大家及時隔離不但會保護自己，也會保護到家人，也會保護到社會，我們會盡全力把大家安置好。」

▲諾富特飯店清空消毒。（圖／記者沈繼昌攝）

▲諾富特飯店清空消毒。（圖／記者沈繼昌攝）

陳時中還提到，不管在安全方面，或食衣住上面都會提供好的服務，而醫療人員也會在集中檢疫所內，因此所有人員抵達後，必須立即做相關檢驗，讓大家明白現在這個時候自己的身體狀況，「所以請大家要配合」。

▲桃機諾富特飯店外都是身穿防護衣人員，架起封鎖線防止人員場進入。（圖／記者沈繼昌攝）

據悉，撤離時間從29日上午10時許開始，一直到下午2時30分左右才將館內所有人員全數撤光，耗時了超過4小時，而目前遭撤離的422人則全數安置在其他防疫旅館，而諾富特也將消毒淨空14天。

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