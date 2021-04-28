鮭魚餐魅力大！全國原民運動會　桃園成功蟬聯三連霸

▲全國原民運動會桃園成功蟬聯三連霸。（圖／市府提供）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園市長鄭文燦28日於市政會議，接受原民局呈獻「桃園市2021年參加全國原住民族運動會競賽總錦標第1名」表示，全國原住民族運動會今年在宜蘭舉行，桃園市代表隊參加17項競賽，共拿下123面獎牌破上屆105面獎牌紀錄，成功蟬聯三連霸，成績亮眼。

另外，今年「全國泰雅族運動會」將在桃園舉辦，市府體育局、原民局將全力協助舉辦盛事，市府也規劃在大溪區設立「崁津運動公園」，以原民運動為主題規劃相關設施，支持在地原民運動選手，培養運動風氣。

▲市長鄭文燦於祈福儀式時，許諾成功三連霸，慶功宴有鮭魚餐。（圖／市府資料照）

兩年一度的全國原住民族運動會，於今年3月中旬在宜蘭縣舉辦，桃園市代表隊選手加隊職員共714人，參與17項競賽種類，奪得51面金牌、41面銀牌及31面銅牌，共123面獎牌。由於桃園已連續2屆在全國原民運動會獲得競賽總錦標第一名，上一屆全國原住民族運動會，桃園市代表隊計670人參加競賽，總計榮獲105面獎牌，共核發超過1,405萬元的獎勵金，並榮獲全國競賽總錦標第一名，奪得二連霸。

因此，市長鄭文燦於3月中旬，參加全國原住民族運動會的桃園市代表隊選手祈福儀式時，即期許桃園市代表隊再度蟬聯全國第一，若成功三連霸，慶功宴會有鮭魚餐，期勉選手們拿冠軍、吃鮭魚、榮歸桃園。

▶曾國城大推這款益生菌才2980元！現省3620元超划算 幫助代謝、腸道健康