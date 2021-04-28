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桃園市府與桃檢合辦檢察官宿舍興建　鄭文燦：府檢共創雙贏

▲桃園市政府與桃園地檢署28日簽約合辦檢察官職務宿舍興建簽約，市長鄭文燦（左）與桃檢檢察長王俊力（右）簽約。（圖／記者沈繼昌攝）

▲桃園市政府與桃園地檢署28日簽約合辦檢察官職務宿舍興建，市長鄭文燦（左）與桃檢檢察長王俊力（右）簽約。（圖／記者沈繼昌攝）

記者沈繼昌／桃園報導

鑒於桃園地檢署舊有檢察官宿舍老舊且有漏水等狀況，歷任檢察長向法務部爭取，桃園市政府向行政院爭取後，協調法務部提供桃園區一塊2200餘坪桃檢用地做為檢察官職務宿舍與市府埔子消防分隊用地，市長鄭文燦28日上午在法務部長蔡清祥見證下，與桃檢檢察長王俊力完成簽約，鄭文燦表示，本案在今年初獲得行政院核定，市府與法務部共創雙贏，預計5月進行工程專案管理發包，其中檢察官職務宿舍經費約3億元，提供54間宿舍，他保證絕對不比地院法官設備差，讓檢察官能安心上班與生活。

▲桃園市政府與桃園地檢署28日簽約合辦檢察官職務宿舍興建簽約，市長鄭文燦（左）與桃檢檢察長王俊力（右）簽約後相互握手打氣。（圖／記者沈繼昌攝）

▲桃園市政府與桃園地檢署28日簽約合辦檢察官職務宿舍興建簽約，市長鄭文燦（左）與桃檢檢察長王俊力（右）簽約後相互握手打氣。（圖／記者沈繼昌攝）

桃園市政府與桃園地檢署合辦興建檢察官職務宿舍，行政契約簽約典禮上午11時在桃園地檢署6樓舉行。鄭文燦指出，經過3年多協商，市府與桃檢合辦興建檢察官職務宿舍計畫，終於在今年1月獲得行政院核定，共創平等互惠雙贏方案。桃檢規劃闢建嶄新司法園區，但缺乏檢察官職務宿舍空間，市府協助完成司法園區各項建設，包括運用桃園區富國段國有土地，基地面積約4200餘平方公尺，其中一半作為消防局第一大隊埔子分隊用地，另一半規劃興建檢察官職務宿舍。

▲桃園市政府與桃園地檢署28日簽約合辦檢察官職務宿舍興建簽約，市長鄭文燦（左）與桃檢檢察長王俊力（右）簽約後秀出行政契約。（圖／記者沈繼昌攝）

▲桃園市政府與桃園地檢署28日簽約合辦檢察官職務宿舍興建簽約，市長鄭文燦（左）與桃檢檢察長王俊力（右）簽約後秀出行政契約。（圖／記者沈繼昌攝）

鄭文燦說，其中消防局埔子分隊統包新建工程已經完成發包，工程經費約新台幣2億1千餘萬元；檢察官職務宿舍工程則由市府新建工程處代辦，原規劃工程經費約2億3千650萬元，考量近期各類建材價格上漲，最終經費將逾3億元，市府展現誠意將編足預算，同時會兼顧工程品質與速度，提供檢察官具實用性與友善的宿舍環境，他保證不會比地院法官宿舍差。


鄭文燦強調，檢察官職務宿舍完工後將移撥地檢署使用，市府與桃檢協議舊司法園區將交由市府代管，未來環保局將遷入舊司法園區辦公。市府將提供鄰近地檢署旁的中路一號、三號、四號等社會住宅，讓舊司法園區檢察官與地院法官居住。未來司法園區將成為桃園新地標，市府協調農田水利署桃園管理處，將機關用地先行開發成為公園與停車場，提供居民與洽公民眾方便。

▲法務部長蔡清祥出席桃市府與桃檢檢察官職務宿舍興建簽約儀式，感謝市府協助共創雙贏。（圖／記者沈繼昌攝）

▲法務部長蔡清祥出席桃市府與桃檢檢察官職務宿舍興建簽約儀式，感謝市府協助共創雙贏。（圖／記者沈繼昌攝）

法務部長蔡清祥則說，他曾在桃園地檢署擔任檢察長服務3年，對當時檢察長職務留下深刻回憶，感謝桃園市府與桃園市議會議長邱奕勝與三黨總召支持，全力支持檢察官職務宿舍興建計畫。這次的合作可說史無前例，由地方政府協助中央政府興建廳舍，改善地檢署辦公環境，期許桃檢團隊持續精進辦案品質，讓桃園治安成為第一，讓人民受益。

▲桃園市政府與桃園地檢署28日簽約合辦檢察官職務宿舍興建簽約，市長鄭文燦、法務部長蔡清祥等人會後與出席者合影。（圖／記者沈繼昌攝）

▲桃園市政府與桃園地檢署28日簽約合辦檢察官職務宿舍興建簽約，市長鄭文燦、法務部長蔡清祥等人會後與出席者合影。（圖／記者沈繼昌攝）

桃檢檢察長王俊力強調，隨著桃園升格，地檢署同仁職務負擔逐年加重，同仁請調比例逐年成長，期盼透過檢察官職務宿舍籌建，改善同仁工作與生活環境，以留住優秀人才。特別感謝行政院與法務部指導，讓桃園市府與桃檢合辦興建檢察官職務宿舍計畫順利通過核定，中央與地方合作共創雙贏。

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