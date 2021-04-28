桃園航空城重大建設　2024年底開始全區動工

▲市長鄭文燦表示，桃園航空城重大建設2024年底開始全區動工。（圖／市府提供）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園市長鄭文燦28日於市政會議表示，內政部今日進行審議桃園航空城優先區地上物區段徵收計畫，該計劃核定通過後，市府預計5月底公告區段徵收、7月中辦理發價，第一期優先區是380公頃，目前整個航空城全區的範圍，已經有96%左右的地主選擇要參與土地分配，代表對航空城的計畫有信心，並自2024年11月開始全區動工。

▲地政局於市政會議進行「桃園航空城優先區土地改良物協議價購及公聽會辦理情形」專題報告。（圖／市府提供）

鄭市長強調，桃園航空城計畫目前已有96%地主選擇參與配地，且優先區第一期380公頃範圍內，加計民航局90公頃自行施工區域，面積已達470公頃，市府共舉辦186場次地上物協議價購會議、17場次地上物區段徵收公聽會，向居民說明法令依據、辦理進度、補償獎勵措施、規劃期程及安置計畫等事項，並詳盡回覆民眾對於查估、補償、安置等疑問及進行相關處理。

目前航空城附近地區地上物協議價購同意率達89.32%、機場園區則高達91.80%，代表市府推出的10大優惠補償及安置方案，獲得多數地主高度支持和認同。在安置作業部分，市府提供包租代管及蘆竹一號、二號中繼住宅等多元安置方案，機場園區及附近地區第一期受理中繼住宅申請共計146件，經地政局審查符合承租資格者共137件，包含附近地區98件、機場園區39件，已於今年4月20日提供名單予市府住宅發展處，未來將協助民眾辦理看屋、登記、選屋及入住等相關事宜。

鄭市長提及，航空城計畫徵收到5間學校用地，請教育局與地政局協商，選定適當地點作為安置學校使用，並同步向教育部申請新設學校的預算補助，未來配合航空城平均地權基金貸款費用比例支應，讓5間學校拆遷作業順利進行。

地政局副局長黃建華表示，在其他地區地上物區段徵收作業方面，已於今年4月21日寄發複估成果，預計今年5月中旬舉行公聽會、6月陳核區徵計畫、7月區段徵收公告、8月至9月辦理發價作業，並於8月完成地上物搬遷管理系統建置，預計10月開始受理申請，於明年3月及12月推動自願優先搬遷作業，2024年10月進行全區搬遷。

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