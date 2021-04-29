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石門水庫降雨估進帳300萬噸　北水局：節約用水可撐過5月

▲石門水庫集水區連續2天降雨不斷，北水局統計可為水庫帶來300噸水量。（圖／翻攝自桃園市觀旅局即時影像）

▲石門水庫集水區連續2天降雨不斷，北水局統計可為水庫帶來300噸水量。（圖／翻攝自桃園市觀旅局即時影像）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園地區這2天連續降雨，29日上午雨勢稍緩，北水局統計，連續2天降雨對水庫不無小補，預估可為水庫帶來至少300萬噸水量，雖然距離安全水位還有一大段距離，但連續降雨確實可讓北水局人員與各區抗旱人員略為安心，仍呼籲大家需要節約用水。

根據台灣水庫即時水情資料顯示，位於桃園地區的石門水庫29日上中午水位是215.7公尺，有效蓄水量為4200.66萬噸，有效蓄水率為20.7%，比昨天水位略降0.1%，雖還是些微下降，但顯示水位有止跌。

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▲石門水庫集水區連續2天降雨，北水局統計可為水庫帶來300噸水量。（圖／翻攝自桃園市觀旅局即時影像）

▲石門水庫集水區連續2天降雨不斷，北水局統計可為水庫帶來至少300噸水量。（圖／翻攝自桃園市觀旅局即時影像）

據北水局指出，石門水庫集水區10處雨量觀測站28日觀測得平均降雨量約33毫米，29日午10時則有14毫米，其中石門、霞雲觀測站累積都超過20毫米，累計從4月27日起至29日，這波降雨為石門水庫帶來至少300萬噸水源，預估水庫蓄水量可撐過5月，現在可以更略為安心了，但還是要呼籲用水戶需要節約用水。

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