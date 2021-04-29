華航機師染疫引恐慌　桃市議員憂：確診者一定要住桃園嗎？

▲市長鄭文燦接受議員徐玉樹質詢。（圖／翻攝桃市議會直播）



記者蔡文鈴／綜合報導

華航機師染疫事件，造成桃園市民恐慌。桃園市議員徐玉樹29日於議會質詢時不斷詢問鄭文燦，每次疫情都是在桃園發生，「那確診者一定要住桃園嗎？」

徐玉樹表示，每次疫情確診都是桃園發生，難道確診者一定都要住在桃園嗎？「難道機場在桃園，確診就要住在桃園，沒辦法建議中央，處理這些確診者嗎？」

鄭文燦回應，確診診收治的醫院，全台每個縣市都有分配責任醫院、準備醫院，但桃園守在國門第一線，數量會比較多。

徐玉樹也指出，每次確診發生在桃園都會造成經濟重創、200多萬市民的恐慌，遊客也不到桃園來玩；鄭文燦則表示，機場在桃園，我們要得到機場帶來的經濟繁榮，也會面對機場帶來的負擔，疫情年代機場負擔比別的地方重。

然而，徐玉樹又再度向鄭文燦要求「機場在桃園，確診者不一定要在桃園」，全世界都在防疫，但每天都有確診者進到台灣，難道他們進機場不用檢疫嗎？為什麼要讓他們進來，每天都會發現確診者？

鄭文燦強調，煤沒有確診者要留在桃園的政策，確診者也會分到其他縣市，並沒規定確診者要留在桃園；他也指出，機師並不是確診才來到台灣，確診機師也有提供登機前三天陰性證明，來台灣經過14天檢疫才發現確診。

鄭文燦認為，這是一個全國跨境檢疫的問題，這制度是中央疫情指揮中心規定的，但不一定能防堵疫情，「除非鎖國啦！」