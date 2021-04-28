北港迎媽祖炸轎、真人藝閣花車遊街　朝天宮「路關表」公布了

記者李政遠／雲林報導

農曆3月19、20日是雲林北港朝天宮年度媽祖出巡遶境祈安的日子，活動被文化部指定國家重要民俗，最大特色是堆積如山的鞭炮置於轎底，點燃「炸轎」時火光四射、震耳欲聾，還有全國僅有兒童裝扮神話故事人物「藝閣花車」遊街，每年吸引數萬遊客，北港朝天宮公布遶境路關、行列順序、藝閣遊行路線表，供遊客追看熱鬧。

▲北港「迓媽祖」最具特色為全國僅有由兒童裝扮民間神話故事人物，坐在藝閣車上的「北港真人藝閣花車」遊行。（圖／2019年資料照片／記者蔡佩旻攝）



去年2020受到新冠病毒疫情影響，北港朝天宮宣布停辦一次，今年廟方宣布2021歲次辛丑年北港朝天宮聖母出巡遶境活動如期舉行，活動將在4月30日周五登場，朝天宮公布媽祖鑾轎儀仗行列順序表外，公布遶境路關表，也就是遶境隊伍行進路線表，讓所經沿途信眾設置香案恭迎媽祖。

▲農曆3月19、20日是雲林北港朝天宮年度媽祖出巡遶境祈安的日子，活動被文化部指定國家重要民俗。（圖／記者蔡佩旻攝）

北港朝天宮文化組長紀仁智表示，由於北港媽祖出巡遶境區域廣，幾乎走遍市區大街小巷，無法以貼香條方式進行遶境隊伍方向指引，均以路關表詳列路名及在哪一條路口轉至甚麼路，方便各陣頭領隊依序前進，以免隊伍走錯。

▲北港朝天宮公布遶境路關、行列順序、藝閣遊行路線表，供遊客追看熱鬧。 （圖／記者蔡佩旻翻攝）

除了媽祖鑾轎路關表外，還有一份就是藝閣花車遊行路線表，全國僅有由兒童裝扮民間神話故事人物，坐在藝閣車上的「北港真人藝閣花車」，小朋友裝扮成神話故事人物從藝閣車上，沿路發送平安糖、氣球、文具、填充娃娃、小玩具等給民眾，遊行的路線表，供民眾依照藝閣遊行時間、路段欣賞炫麗五彩繽紛的藝閣，又可拿到祈福禮物。

▲北港朝天宮公布遶境路關、行列順序、藝閣遊行路線表，供遊客追看熱鬧。 （圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲北港朝天宮公布遶境路關、行列順序、藝閣遊行路線表，供遊客追看熱鬧。 （圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲北港「迓媽祖」最具特色為全國僅有由兒童裝扮民間神話故事人物，坐在藝閣車上的「北港真人藝閣花車」遊行。（圖／2019年資料照片／記者蔡佩旻攝）





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