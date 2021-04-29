爭取6832萬預算　雲林警車汰換95輛陸續交車驗收

▲110年度編列一般性補助款1865萬元，及爭取中央補助經費6832萬元，共計8697萬元，汰換警察局老舊警用車輛95輛，包含各式巡邏車67輛、各式偵防車28輛。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻 ／雲林報導

雲林縣警察局為有效維護雲林縣治安，提升保障員警執勤安全，昨（28）日辦理新購高性能警用車輛27輛交車驗收，廠商實地指導員警各項配備操作，縣警局長朱宗泰親自至現場關心警員學習狀況，並提醒同仁經費爭取不易，應落實車輛管理維護及駕車執勤安全，驗收後新購警車同時配發至各分局及直屬(大)隊執勤。

縣警局長朱宗泰表示，為了讓員警在執行各項攻勢勤務時，擁有最新、最好的裝備及車輛使用，以有效維護雲林縣治安，及保障員警執勤人身安全，雲林縣長張麗善主動請警察局編列經費更新汰換員警各項老舊執勤裝備。

朱宗泰指出，為解決警車老化問題，提升執勤安全、效能與服務品質，110年度編列一般性補助款新臺幣1865萬元，以及爭取到中央補助經費新臺幣6832萬元，共計新臺幣8697萬元，汰換警察局老舊警用車輛95輛，包含各式巡邏車67輛、各式偵防車28輛。

縣警局說明，警察局新購警用車輛自2021年2月至4月間陸續交車，截至4月，共計有52輛新警車投入治安維護。朱宗泰強調，治安與交通為民眾對政府施政滿意度指標，警察局平時即全力維護縣內治安與交通，在新購警車加入陣容後，將提升員警執勤效能與打擊犯罪的機動性，大幅提升地區的治安維護能量，以貫徹縣長張麗善維護治安、打擊犯罪的決心，打造一個幸福城市。

▲雲林縣警察局昨日辦理新購高性能警用車輛27輛交車驗收，廠商實地指導員警各項配備操作，縣警局長朱宗泰親自至現場關心警員學習狀況。（圖／記者蔡佩旻翻攝）



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