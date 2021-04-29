濁水溪枯旱另類美景！攝影師陳俊男空拍鏡頭下的大自然刻版畫　

▲濁水溪為台灣最長的河川，道寬大水流平緩，透過攝影師陳俊男老師的空拍鏡頭，記錄下大自然的刻版畫，陳俊男說，攝影不僅是為了美，更是為了記錄、分享。（圖／攝影教師陳俊男提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）
記者蔡佩旻 ／雲林報導
水情告急，台灣面臨50多年來最嚴重乾旱，濁水溪正值枯水期，也僅剩涓涓流水蜿蜒流經雲林西螺大橋。來自台北市的攝影老師陳俊男4月27日特地南下，為這罕見的大自然景觀留下紀錄，並將圖片分享至臉書，讓許多學生看了紛紛讚嘆「好珍貴的畫面！好像大自然的雕刻版畫」。
濁水溪全長186公里，溪流經彰化、雲林、南投、嘉義，共計流經4縣市21鄉鎮，又為彰化縣、雲林縣兩縣界河，長達1.9公里的西螺大橋為濁水溪於彰、雲最具代表性地標，台灣逢乾旱，正值枯水期的深色濁水溪與深紅色的西螺大橋成強烈對比，吸引許多攝影專家前往空拍紀錄。
▲空拍攝影機拍下西螺大橋橫跨濁水溪，枯水期的濁水溪河床上佈著有灰砂、黃土、綠草與蜿蜒的溪水，珍貴的畫面宛如大自然的刻版畫。（圖／攝影教師陳俊男提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）
攝影師陳俊男老師教授攝影、影像編修課多年，本月27日特地撥空從北市南下雲林搭乘8小時車程往返，就為了記錄下台灣56年來最大乾旱，西螺大橋濁水溪河道乾涸的珍貴畫面，陳俊男老師受訪表示，濁水溪有台灣的母親河之稱，沿河道孕育多種知名農產，正值枯水期又逢乾旱，混著砂石、土壤的河床、草綠與深色溪水、西螺大橋，形成令人驚艷景象。
陳俊男老師提到，攝影不僅是為了美，更是為了記錄、分享，也期待大家讚嘆美景之餘，不忘當思無水之苦，「久旱讓我們得見大自然版畫，祈禱普降甘霖讓它再度水中珍藏」。
▲濁水溪有台灣的母親河之稱，沿河道孕育多種知名農產，正值枯水期又逢乾旱，混著砂石、土壤的河床、草綠與深色溪水，形成令人驚艷景象。（圖／攝影教師陳俊男提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）
▲濁水溪為台灣最長的河川，道寬大水流平緩，透過攝影師陳俊男老師的空拍鏡頭，記錄下大自然的刻版畫。（圖／翻攝自Facebook／陳俊男）
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