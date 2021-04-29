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「蔬果界台積電」傳倒閉　至少300農民受害！雲林縣府助求償

▲▼立志成為「蔬果界台積電」的「青松樂活」負責人驚傳跳票，全家人間蒸發。（圖／翻攝自青松樂活科技農業股份有限公司官網）

▲立志成為「蔬果界台積電」的「青松樂活」負責人驚傳跳票，全家人間蒸發。（圖／翻攝自青松樂活科技農業股份有限公司官網）

記者蔡佩旻　／雲林報導

日前傳出號稱「蔬果界台積電」的嘉義縣青松樂活科技農業公司因資金周轉不靈倒閉，負責人一家失聯多日，導致與該公司或旗下子公司契作之農民於收成期找無人，或未能如期收取貨款等情形。雲林縣有農民受到影響，雲林縣府由農業處、行政處法制科、消保官及縣府法律顧問群特組成因應小組，提供受害農民必要之協助。

雲林縣府農業處農業團體輔導科長高建平指出，青松樂活公司與農民口頭契作，種植的蔬菜包括美生菜、青花菜和高麗菜等，農民在種植後有收到訂金，可是本月初收成期找無人，或未能如期收取貨款等情形。農業處長吳芳銘表示，已瞭解掌握雲林縣農民被影響之情形，並由農業處、行政處法制科、消保官及縣府法律顧問群特組成因應小組，提供受害農民必要之協助，幫助農民求償。

雲林縣政府調查初估，光是麥寮鄉、元長鄉至少有3百多位農民受害，詳細人數仍在統計了解中，而其中美生菜、高麗菜、青花椰菜損失約金額約3千多萬。雲林縣政府農業處長吳芳銘表示，受影響之農民，若能提出具體單據者，可就近向當地農會(服務台)或向縣政府服務中心來登記，縣府除安排消保官、法制單位及律師進行必要之協助諮商外，爾後更可協助受害農民組成自救會共同聘請律師進行團體訴訟求償。

雲林縣政府農業處長吳芳銘呼籲，農民進行相關交易時應審慎瞭解、充分掌握交易對象之背景、信用、經營及財務狀況，並要求交易對方建立第三方保證履約付款機制，以避免血本無歸。農業處說明，受害農民登記協助時間自5月3日起至5月14日止之上班時間，至雲林縣政府服務中心或當地農會(服務台)洽詢。 

▲雲林縣有農民受到影響，雲林縣府由農業處、行政處法制科、消保官及縣府法律顧問群特組成因應小組，提供受害農民必要之協助。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲雲林縣有農民受到影響，雲林縣府由農業處、行政處法制科、消保官及縣府法律顧問群特組成因應小組，提供受害農民必要之協助。（圖／記者蔡佩旻攝）


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