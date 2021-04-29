雲林今天終於下雨！　湖山水庫進帳9萬公噸　水情仍吃緊

記者蔡佩旻／雲林報導

台灣面臨56年來最嚴峻旱象，中部、南部水情吃緊，以調節水壓或停水以維持供應民生用水，今年春季最後一道鋒過境，中央氣象局昨指出全台都有降雨機率，雲林29日上午終於下雨，全縣20鄉鎮降雨量均逾10毫米，多集中在沿海鄉鎮，而主要供應民生用水的湖山水庫約進帳9萬餘公噸，水情持續吃緊。

▲雲林空拍攝影師行經西螺大橋，隨手記錄下濁水溪上空，天降甘霖濕潤大地的美景，朦朧如仙境。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

乾旱持續水情仍不樂觀，雲林地區今天凌晨1點多就開始下雨，氣象局統計，各鄉鎮降雨量約10至40毫米，但以沿海地區鄉鎮雨勢較大，斗六、古坑、林內山區雨勢較小，約有30毫米左右。一名空拍攝影師高明輝行經西螺大橋，隨手記錄下濁水溪上空，天降甘霖濕潤大地的美景，朦朧如仙境，別有一番風味。

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▲湖山水庫管理中心表示，經今日上午降雨後，湖山水庫進帳9萬多公噸，水位高度約191公尺，蓄水率為37％。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

湖山水庫管理中心表示，經今日上午降雨後，湖山水庫進帳9萬多公噸，水位高度約191公尺，蓄水率為37％，目前持續減壓供水，水量每天供應南彰化、北嘉義及雲林縣約16萬噸左右民生用水，管理中心呼籲民眾務必一起節約用水。

▲湖山水庫目前持續減壓供水，水量每天供應南彰化、北嘉義及雲林縣約16萬噸左右民生用水。（圖／資料照／記者蔡佩旻攝）



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