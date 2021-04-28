福德宮都是土地公廟？　雲林這一間土地媽作主！原因很人性

▲斗六市三光里一間福德宮當家作主是土地婆，土地公在一旁陪祀，連聖誕慶典都改土地婆生日舉辦，信眾尊稱頂柴土地媽。 （圖／記者蔡佩旻攝）

記者李政遠／雲林報導

「土地公」是台灣民間宗教信仰的中神職最小的神祉，官階雖小掌管事項卻多，從農耕、畜牧、養殖甚至各行各業營運，也是民眾最愛戴、信任的神，「福德宮」土地公廟是最普及化的廟宇，大眾認知福德宮顧名思義就是奉祀「福德正神」土地公，但這可不一定，雲林縣斗六一間福德宮當家作主是土地婆，土地公在一旁陪祀，連聖誕慶典都改土地婆生日舉辦。

雲林縣斗六市三光里由柴裡、頂柴裡和板橋三個聚落組成，與古坑鄉、斗南鎮交界，根據《雲林縣志稿卷土地志勝蹟篇》記載，「斗六地方，本來係平埔族中的洪雅族，於清康熙末年移住在此開拓，結成部落，民眾以務農為主，所種植的翠玉絲瓜聞名全台，該里頂柴部落有間歷史悠久的福德宮民眾所奉祀的卻是俗稱的土地婆的「土地媽」，每當聚落民戶有人添丁生子，均會準備麻油雞湯去還願，而土地公則被擺在一旁配祀。

▲三光里頂柴部落有間歷史悠久的福德宮，民眾奉祀的卻是俗稱的土地婆的「土地媽」，每當聚落民戶有人添丁生子，均會準備麻油雞湯還願，土地公則被擺在一旁配祀。 （圖／記者蔡佩旻攝）

土地公廟通常會配祀土地婆，但都是男主事，夫人就不管事同享人間萬年香火，而三光里頂柴裡聚落福德宮是全台唯一女人當家的土地廟。根據當地耆老表示，「土地媽」愛民如子，有求必應愛管閒事，在清朝時期醫學不發達的年代，許多民眾到土地廟來祈求子嗣，也有孕婦來求庇佑生產順利，均心想事成如願，信眾在順利求得子嗣之後，從家中帶著供品扛著扁擔前來酬謝神恩，慢慢的「土地婆」求子靈驗的消息傳遍各地。

▲斗六市三光里福德宮當家作主是土地婆，土地公在一旁陪祀，連聖誕慶典都改土地婆生日舉辦，信眾尊稱頂柴土地媽。 （圖／記者蔡佩旻攝）

民眾紛紛前來求子嗣，並將紅絲帶繫在廟旁的樹上祈願，而原本一廟之主的土地公也漸漸無事，當地民眾於是將土地媽扶正，坐上主位成為一廟之主，鎮守福德宮，接受萬年香火，信眾也將每年土地公聖誕農曆二月初二日舉辦廟會慶典，改為每年農曆四月十五日土地婆聖誕舉行，每年這一天，廟埕擠滿祝壽信眾比農曆春節還要熱鬧。

▲頂柴土地媽靈驗，信眾紛紛前來求子嗣、許願祈福，並將紅絲帶、許願牌繫在廟旁的樹上祈願。（圖／記者蔡佩旻攝）



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