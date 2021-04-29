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期間限定！高雄「媽祖海巡」小物「只送不賣」　網友敲碗：超美、想要！

▲▼ 期間限定！高雄「媽祖海巡」小物「只送不賣」　網友敲碗：超美、想要！ 。（圖／高雄市政府提供）

▲高雄市長陳其邁特別重視傳統文化的保存推廣，指示高市府共襄此次媽祖海巡盛舉。（圖／高雄市政府提供）

地方中心／綜合報導

就在明天（4月30日）！跟著媽祖婆海巡！四年一科、全台唯一跨縣市的媽祖海上巡香活動，「林園鳳芸宮媽祖海巡」明日即將於高雄林園中芸港啟程，信徒們可以在愛河灣一睹「海巡媽」船隊風采。特別的是，今年媽祖不但首度駐駕高雄港，高雄市政府文化局更與中華文化總會攜手，除了邀請8年級新銳設計師操刀主視覺，還開發出「媽祖海巡有保庇」系列小物，包括，「防疫組合」：口罩、噴霧乾洗手以及「媽祖開運小物」：夾鍊袋、平安符香袋，將防疫與平安列為跟著媽祖海巡的最高原則！

▲▼ 期間限定！高雄「媽祖海巡」小物「只送不賣」　網友敲碗：超美、想要！ 。（圖／高雄市政府提供）

▲應高市府邀請，4月30日媽祖鑾駕與眾神五光十色的船隊將首次駐駕高雄流行音樂中心。

據了解，「媽祖海巡有保庇」系列小物是臺華輪專屬行程的套裝贈品，只要報名參加臺華輪專屬行程即可獲得乙組，限量700份只送不賣。其中的口罩詢問度最高，紫色的色塊代表海洋中的波浪，搭配桃粉色的輪船、魚群，大膽的螢光配色象徵五光十色的船隊，更意味著慈悲的媽祖婆照亮黑夜中航行的漁民，為眾生在茫茫迷途中指引方向。此外，印有2021媽祖海巡主視覺的乾洗手噴霧，兼具實用性與收藏性，是婆婆媽媽信眾們最想獲得的小物！

▲▼ 期間限定！高雄「媽祖海巡」小物「只送不賣」　網友敲碗：超美、想要！ 。（圖／高雄市政府提供）

▲由高雄市政府文化局與文化總會聯合開發的媽祖海巡小物示意圖。

充滿粉紅泡泡的平安符香袋，柔美粉紅色與潔淨的白色勾勒出媽祖婆慈悲莊嚴的法相，打破以往香袋標準紅黃配色，圈粉年輕世代，許多網友表示「超可愛！」、「我女友會喜歡」、「最潮媽祖婆」、「沒想到平安符也可以那麼有設計感」等，紛紛敲碗要求開發更多週邊商品，在網路上大受好評！據了解，搭乘臺華輪海上巡香的名額已經額滿，不少網友留言「可惡！沒搶到！」、「要再等4年了，哭哭…」，對沒有辦法參加跟著媽祖船隊海巡，感到相當扼腕。而透明的夾鍊袋可以收納用過的口罩，同時呼籲信眾們朝聖也不忘防疫的重要。主辦單位也提醒，參加媽祖海巡活動時需全程配戴口罩，且除必要飲水，觀眾區禁止飲食。

▲▼ 期間限定！高雄「媽祖海巡」小物「只送不賣」　網友敲碗：超美、想要！ 。（圖／高雄市政府提供）

▲媽祖海巡主視覺海報，文化總會邀8年級新銳設計師操刀。

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