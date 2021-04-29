Too Cheap Art團隊聯手大甲鎮瀾宮　推出「與神同行」最潮宗教文創

圖、文／大甲鎮瀾宮提供

說到創意與轉化設計，絕對是Too Cheap Art的拿手強項，而提到台灣傳統宮廟文化，最知名的就是大甲鎮瀾宮了。TCA與鎮瀾宮的聯名商品，結合了5個神明的經典元素，翻玩成嬰幼兒必備用品；另外聯手「玖零零原型工作室」的名設計師「許山姆」，將傳統媽祖頭雕結合西洋名畫「戴珍珠耳環的少女」，創造出有別於以往的特色藝術品，於媽祖遶境期間限定推出！



腦室設計 Too Cheap Art在今年 2021年4月與大甲鎮瀾宮，推出「與神同行」系列宗教文創商品，以最潮最有型的方式為2021三月瘋媽祖添上完美的一筆！



嬰幼兒禮盒由之前在募資平台一炮而紅的 Too Cheap Art 創意團隊，將台灣人最熟悉的神明，媽祖 / 關老爺 / 三太子 / 財神爺 / 虎爺 的法器、坐駕、象徵轉化成嬰幼兒最常使用的（娘傘）搖鈴、（赤兔馬）安撫巾、（乾坤圈混天凌）固齒器、（聚寶盆）矽膠飯兜、（虎爺）抓周虎帽。讓所有新生兒的阿公阿嬤爸爸媽媽及親朋好友有更多的選擇。

▲最有創意及最實用的組合，搭配APPLE產品等級的包裝禮盒，送禮自用最大方。氣密感超大禮盒，附硬挺提袋及燙銀賀卡。

TCA團隊表示：「由於團隊裡面剛好有新手爸爸，又正巧有這個機會跟鎮瀾宮合作，鎮瀾宮一直以來就是台灣人去為親人求平安的信仰寄託，鎮瀾宮裡的神明很多都是我們耳熟能詳的，每次在市面上看到的嬰幼兒用品大部分是來自歐美，近年來設計好看的多是北歐或是韓國的品牌，為何我們不能用自己的文化創造可以給自己最心愛寶貝的育兒產品呢？不只安心，更是個傳統與文化的延續、傳承。同時也希望眾神保佑小孩平安長大」



每年農曆3月間舉行長達9天8夜的大甲媽出巡進香遶境，不僅為全民祈福，也是全台灣最盛大的宗教文化活動，被稱為世界三大宗教盛事之一。百年進香的傳統傳承了民間的信仰，展現了台灣的人情味，也讓彼此之間的關係更加緊密。這是一場人與神、人與人共襄盛舉的一場盛會。因此，Too Cheap Art以「與神同行」為理念，設計出這款育嬰用品禮盒，讓平安的香火不僅在人與神之間傳遞，也在人與人之間把祈願祝福延續給寶寶們。

▲TCA x 大甲鎮瀾宮「與神同行」媽祖公仔，首批共5款顏色：朱紅、聖黃、爐灰、慈粉、祥藍。

媽祖潮流雕塑公仔部分與致力於創作以「台灣神話．神明」為題材的雕像作品的「玖零零原型工作室」，由其台灣本土設計師「許山姆」，以他最擅長的細膩泥塑方式，搭配TCA團隊的創意與對於各種材質及工藝的熟悉，打造出這款極具收藏價值的藝術創作。



TCA團隊表示：「幾乎所有西洋知名的藝術品與藝術家，都受到過宗教的啟發，或者是藝術家本身對於信仰的崇拜與熱愛。從元古時代人類將動物、火、對自然及超自然的崇拜雕刻在石洞裡；古埃及人各種對於永生信仰留下來的壁雕；到文藝復興時米開朗基羅的『創世紀』、拉斐爾的『聖母像』、達文西的『最後的晚餐』等等，都離不開宗教。

波蘭美學家達達基玆（Tatarkiewicz）提到藝術的意義是：一、文化的一部份，二、產生技巧，三、賦生命於藝術品。

在台灣，宗教也是文化的一部分，鎮瀾宮的遶境活動更是全球三大宗教盛事之一；而結合許山姆設計師精巧的技藝及團隊創意，賦與創作新的生命，就是我們這次想要傳達的－讓年輕的世代藉由不同的媒材與藝術而會想要認識自己的文化，進而認同。」

台灣本土狂人雕塑師「山姆」擅長以獨特視角與雕塑手法重新詮釋台灣本土神明，細膩耗時的雕工，呈現出層層堆疊的肌理，有別於一般雕琢的技巧，山姆用自己的方式呈現出媽祖的莊嚴。以西洋半身胸像的比例呈現，搭配時尚潮流的配色，讓這個作品就算放在現代人的家中，也可以是完美的擺設。

系列產品已於3/31在鎮瀾宮與鄭銘坤副董事長和設計師團隊一起過爐！將於三月瘋媽祖期間，2021/4/29 晚上9點開放線上預購，預計5月初陸續出貨，首批遶境配色數量有限售完為止。