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黃金米粽秒殺！西螺農會電話被打爆　加碼7萬顆結單

▲雲林西螺鎮農會每逢端午節都會推出「黃金米粽」，推廣黃金米，人氣居高不每年訂單大量湧進。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲早上8點未開門民眾已在門口等待登記訂購，開賣時間到整個辦公室人聲鼎沸，電話鈴聲此起彼落忙得不可開交。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻　／雲林報導

雲林西螺鎮農會每逢端午節都會推出「黃金米粽」，推廣黃金米，前年開賣1.5小時不僅秒殺完售，訂單更超收至3萬顆，去年黃金米歉收停賣，農會今年加量至3萬顆收單，今（29）日一早8點開賣電話照樣被灌爆，僅一個多小時就已爆單，西螺鎮農會總幹事緊急宣布，大氣加碼開放至10點結單，最後統計近7萬顆截止銷售。

▲雲林西螺鎮農會每逢端午節都會推出「黃金米粽」，推廣黃金米，人氣居高不每年訂單大量湧進。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲黃金米粽裡內餡包含蝦米、花生、香菇和五花肉，最特別的就是使用台農76號黃金米，和糯米調配最合適的比例，主打吃肉粽不脹氣、不油膩 。（圖／記者蔡佩旻攝）

西螺鎮農會黃金米粽人氣強強滾，早上8點未開門民眾已在門口等待登記訂購，開賣時間到整個辦公室人聲鼎沸，電話鈴聲此起彼落忙得不可開交，農會人員表示，反應太熱烈，有一條電話線還因此故障，已聯繫中華電信維修人員前往搶修。

▲雲林西螺鎮農會每逢端午節都會推出「黃金米粽」，推廣黃金米，人氣居高不每年訂單大量湧進。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲農會人員表示，訂購反應太熱烈，有一條電話線還因此故障。（圖／記者蔡佩旻攝）

黃金米粽開賣不到一小時湧進大量訂單，現場訂購部分已接近預計的總數量3萬顆，而網路部分還未計算，西螺鎮農會總幹事廖錦富最後大氣決定，於9點10分上網公告訂單已爆量但為求公平，直接開放至10點結單，10點以前下訂者均照單全收。

▲雲林西螺鎮農會每逢端午節都會推出「黃金米粽」，推廣黃金米，人氣居高不每年訂單大量湧進。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲雲林西螺鎮農會每逢端午節都會推出「黃金米粽」，推廣黃金米，人氣居高不每年訂單大量湧進。（圖／記者蔡佩旻攝）

西螺鎮農會總幹事廖錦富表示，西螺農會並非靠賣黃金粽收益，「我們最主要是要推廣我們的黃金米，一年才賣一次肉粽來配合時節，讓大家能夠在端午節買到比較便宜、好吃的肉粽，大家開心就好。」今年黃金米粽10點收單總計高達7萬顆，將出動30多名農會自家的包粽高手一同。

▲雲林西螺鎮農會每逢端午節都會推出「黃金米粽」，推廣黃金米，人氣居高不每年訂單大量湧進。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲西螺鎮農會表示，今年黃金米粽10點收單總計高達7萬顆，將出動30多名農會自家的包粽高手進行包粽作業。（圖／記者蔡佩旻攝）


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