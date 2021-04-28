綠色和平示警：2030年台南、高雄每天缺水63和62萬公噸

▲日月潭伊達邵碼頭。（圖／綠色和平提供，下同）



記者許展溢／台北報導

台灣2020年9月起水情吃緊，綠色和平今（28日）指出，地方政府早在2012年就應能掌握氣候變遷可能造成的用水缺口，卻無完整治水規劃，任憑台灣10年來發生3次缺水危機外，到2030年各縣市更將面臨更嚴重的缺水難題，其中以台南、高雄市，各缺63、62萬噸最大。

綠色和平表示，氣候變遷改變全球氣候條件，2020年夏季罕見沒有颱風登台，不過，氣候變遷造成的缺水危機其實早有預警，甚至能提早防範，根據經濟部水利署的《台灣地區各水資源分區因應氣候變遷水資源管理調適能力綜合研究》指出，若氣候變遷未得緩解，2030年台灣各縣市將面臨嚴重的缺水問題，其中以台南市、高雄市的供需缺口最大，每日缺口分別為62、63萬噸。

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▲劉羿君以寶山第二水庫缺水前的照片，凸顯台灣缺水現況。



綠色和平指出，考量政策可決定供水優先順序，若進一步將高雄市2030年缺水量全數換算成工業損失，相當於每日蒸發新台幣70.5億元，反之，若將高雄市2030年供水缺口全數由民生用水承擔，每人日用水量需減少60%。

新竹縣市因有全臺產業營收最高的新竹科學園區，缺水造成單位產值衝擊最大，研究指出新竹縣市2030年將日缺20萬噸水，等值每日蒸發57.1億元新臺幣。而耗水量龐大的新竹科學園區，現在單日用水就達15萬噸，也令人憂心新竹縣市2030年的供水能力，是否仍能扛起高耗水的半導體產業需求。

▲▼2030缺水造成民生影響，及工業產值蒸發。



綠色和平專案主任劉羿君提到，此次旱象明顯影響民生及工業，然而從經濟部報告發布至今近10年，台灣仍分別在2015、2018、2021年發生3次「旱事」，其中新竹、台南、高雄更經歷6次程度不一的限水措施，地方政府雖早知台灣缺水風險，卻無行動，導致如今各行各業及民生一起遭殃。

劉羿君最後質疑，這次乾旱是10年前就該發布的緊急警報，地方政府是否因過去乾旱未達限水標準，便僥倖不做長期規劃，非要等到事態嚴重才臨渴掘井，2012年發布報告至今，地方政府卻長期忽視氣候變遷的威脅。

▲台灣缺水近10年史。