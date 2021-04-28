快訊／口湖鄉長涉貪甫收押　前服務處遭放鞭炮6鄉民恐嚇罪送辦

▲口湖鄉長林哲凌因涉貪瀆遭收押消息傳回地方，傍晚即有多位民眾準備鞭炮前往林哲凌任縣議員時所租之服務處施放，馬路上仍殘留紅色炮屑。（圖／民眾提供）

記者蔡佩旻 ／雲林報導

雲林縣口湖鄉長林哲凌涉嫌貪瀆，昨（27）日遭調查站搜索辦公、住所，經檢警調查訊後依涉嫌貪污治罪條例罪，今(28)日中午聲押獲准。消息傳回口湖鄉，傍晚即有多位民眾前往林哲凌前服務處施放鞭炮，據了解，林哲凌家屬調閱監視器對其提告恐嚇，警方循線逮回6人偵訊，詳情警方進一步了解中，如涉違法將依法辦理。

調查局航業調查處獲報指稱民進黨籍口湖鄉長林哲凌藉職務上機會，向民間投資漁電、農牧共生太陽能光電系統業者索取賄賂，利用地方民眾與業者對立，夥同能源公司黃姓女子，允諾由林哲凌以鄉長身份居中解決圍場抗爭問題，向兩家業者分別收取合計350萬元、400萬元之賄款，並由林哲凌召開協調會平息抗爭。

▲口湖鄉長林哲凌涉嫌貪污治罪條例收受賄賂、公務員財產來源不明及洗錢防制法之洗錢等罪嫌，犯罪嫌疑重大，且有逃亡或勾串共犯、證人及湮滅證據之虞，遭收押禁見。 （圖／翻攝自口湖鄉公所網站）

經檢警調查發現，其相關不法所得，除大筆揮霍外，餘款存放於陳姓女友人名下帳戶，再指示陳女分別轉投資證券、外匯、黃金買賣等，藉以隱匿不法所得，經搜索查扣1公斤黃金2條及相關帳戶，總金額高達1千400餘萬元，與其收入顯不相當，訊後林哲凌及黃姓女廠商收押禁見，人頭帳戶陳嫌以5萬元交保。

今日中午甫開完羈押庭，林哲凌遭收押消息傳回地方，傍晚即有多位民眾準備鞭炮前往林哲凌任縣議員時所租之服務處施放，據了解，該處目前無人居住，施放鞭炮時亦無人在屋內，林哲凌家屬獲知後，調閱監視器查看，由6人分成3輛車前往，其中一人點火施放，感有恐嚇意味遂向警方報案。

▲昨日調查站發動搜索公所及相關人員居住處所共22處，帶回包含鄉長林哲凌等9人，訊後林哲凌及黃姓廠商收押禁見，人頭帳戶陳嫌以5萬元交保，其他人飭回。 （圖／記者蔡佩旻翻攝）

地方人士向記者透露，據聞施放鞭炮之相關6人原為林哲凌支持者，當初林參選鄉長時均投票支持，未料一向所信任的鄉長，竟是做出違背選民、支持者及鄉長本職而涉及貪瀆，對其大失所望，所以前往施放鞭炮，彰顯司法正義。

警方獲報後隨即依相關畫面證據循線追查，迅速帶回6人進行偵訊，因案尚偵查中，警方除證實有案件辦理中之外，針對案情或相關資訊均三緘其口，警方將6名涉嫌施放鞭炮鄉民，訊後依《恐嚇罪》嫌送辦。

▲專案小組經搜索查扣1公斤黃金2條及相關帳戶，總金額高達1千400餘萬元。（圖／記者蔡佩旻翻攝）



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