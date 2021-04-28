　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

快訊／口湖鄉長涉貪甫收押　前服務處遭放鞭炮6鄉民恐嚇罪送辦

▲口湖鄉長林哲凌因涉貪瀆遭收押消息傳回地方，傍晚即有多位民眾準備鞭炮前往林哲凌任縣議員時所租之服務處施放，馬路上仍殘留紅色炮屑。（圖／民眾提供）

▲口湖鄉長林哲凌因涉貪瀆遭收押消息傳回地方，傍晚即有多位民眾準備鞭炮前往林哲凌任縣議員時所租之服務處施放，馬路上仍殘留紅色炮屑。（圖／民眾提供）

記者蔡佩旻　／雲林報導

雲林縣口湖鄉長林哲凌涉嫌貪瀆，昨（27）日遭調查站搜索辦公、住所，經檢警調查訊後依涉嫌貪污治罪條例罪，今(28)日中午聲押獲准。消息傳回口湖鄉，傍晚即有多位民眾前往林哲凌前服務處施放鞭炮，據了解，林哲凌家屬調閱監視器對其提告恐嚇，警方循線逮回6人偵訊，詳情警方進一步了解中，如涉違法將依法辦理。

調查局航業調查處獲報指稱民進黨籍口湖鄉長林哲凌藉職務上機會，向民間投資漁電、農牧共生太陽能光電系統業者索取賄賂，利用地方民眾與業者對立，夥同能源公司黃姓女子，允諾由林哲凌以鄉長身份居中解決圍場抗爭問題，向兩家業者分別收取合計350萬元、400萬元之賄款，並由林哲凌召開協調會平息抗爭。

▲口湖鄉長林哲凌涉嫌貪污治罪條例收受賄賂、公務員財產來源不明及洗錢防制法之洗錢等罪嫌，犯罪嫌疑重大，且有逃亡或勾串共犯、證人及湮滅證據之虞，遭收押禁見。 （圖／翻攝自口湖鄉公所網站）

▲口湖鄉長林哲凌涉嫌貪污治罪條例收受賄賂、公務員財產來源不明及洗錢防制法之洗錢等罪嫌，犯罪嫌疑重大，且有逃亡或勾串共犯、證人及湮滅證據之虞，遭收押禁見。 （圖／翻攝自口湖鄉公所網站）

經檢警調查發現，其相關不法所得，除大筆揮霍外，餘款存放於陳姓女友人名下帳戶，再指示陳女分別轉投資證券、外匯、黃金買賣等，藉以隱匿不法所得，經搜索查扣1公斤黃金2條及相關帳戶，總金額高達1千400餘萬元，與其收入顯不相當，訊後林哲凌及黃姓女廠商收押禁見，人頭帳戶陳嫌以5萬元交保。

今日中午甫開完羈押庭，林哲凌遭收押消息傳回地方，傍晚即有多位民眾準備鞭炮前往林哲凌任縣議員時所租之服務處施放，據了解，該處目前無人居住，施放鞭炮時亦無人在屋內，林哲凌家屬獲知後，調閱監視器查看，由6人分成3輛車前往，其中一人點火施放，感有恐嚇意味遂向警方報案。

▲口湖鄉長林哲凌涉嫌貪污治罪條例收受賄賂、公務員財產來源不明及洗錢防制法之洗錢等罪嫌，犯罪嫌疑重大，且有逃亡或勾串共犯、證人及湮滅證據之虞，遭收押禁見。 （圖／翻攝自口湖鄉公所網站）

▲昨日調查站發動搜索公所及相關人員居住處所共22處，帶回包含鄉長林哲凌等9人，訊後林哲凌及黃姓廠商收押禁見，人頭帳戶陳嫌以5萬元交保，其他人飭回。 （圖／記者蔡佩旻翻攝）

地方人士向記者透露，據聞施放鞭炮之相關6人原為林哲凌支持者，當初林參選鄉長時均投票支持，未料一向所信任的鄉長，竟是做出違背選民、支持者及鄉長本職而涉及貪瀆，對其大失所望，所以前往施放鞭炮，彰顯司法正義。

警方獲報後隨即依相關畫面證據循線追查，迅速帶回6人進行偵訊，因案尚偵查中，警方除證實有案件辦理中之外，針對案情或相關資訊均三緘其口，警方將6名涉嫌施放鞭炮鄉民，訊後依《恐嚇罪》嫌送辦。

▲專案小組經搜索查扣1公斤黃金2條及相關帳戶，總金額高達1千400餘萬元。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲專案小組經搜索查扣1公斤黃金2條及相關帳戶，總金額高達1千400餘萬元。（圖／記者蔡佩旻翻攝）


►Her今天推出「dyson直捲髮造型器」


►聽Podcast #我在案發現場


【其他新聞】

►藉中央綠能政策貪瀆獲利破千萬　雲林口湖鄉長林哲凌遭收押

►斗南女警英文嚇嚇叫...阿兜仔掉皮夾秒尋回　妹跟進考上警察

►車手入境雲林提領詐騙款　雲警跨縣徹查瓦解詐騙集團

►福德宮都是土地公廟？　雲林這一間土地媽作主！原因很人性

►西螺黃金米粽端午再現！　加量3萬顆29日開放預購

ET快訊
鋒面「大雨砲」來了！7縣市發警報　全台變天有雨一張圖看熱區
20歲女紋眉遭感染「爆長50顆病毒疣」！醫驚呆：嚴重恐毀容
白目夫嫌孕妻喘氣「讓人阿雜」　律師3點神解：少子化原因找到了
好市多開幕買1神物！11年後他「終於用完」　萬人笑翻：小孩都
闖偵查隊管制區探視毒蟲小弟！民進黨高層子PO文炫耀　警政署要

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

快訊／口湖鄉長涉貪甫收押　前服務處遭放鞭炮6鄉民恐嚇罪送辦

獨／台中小六男童看A片手淫磨破皮內褲有血　校方一查結果曝光

酒駕女撞警害截肢！母遭連帶求償1107萬　高院判決出爐

闖偵查隊管制區探視毒蟲小弟！民進黨高層子PO文炫耀　警政署要查

空軍23歲「植物人上兵」亡　家屬含淚簽放棄治療：捐眼角膜遺愛人間

男臨演扮皮卡丘強吻MC姐遭告　聽聞墜樓意外...他驚訝回應了

松山分局中崙派出所「黑畫面」疑遭滅證　北檢密訊正副所長

MC姐「世上沒有我怕的事」！出國散心卻遭好友背叛　捲跨國詐騙

黑幫砸警所風波！所長母罹癌恐成替死鬼…基層嘆　律師建議這樣做

台東士官醉駕撞外送員！找女友頂罪　遭2大過汰除10年退伍金飛了

7歲柔道童腦死！連千毅現身醫院 塞60萬現金…黃爸拒收趁隙退回

7歲柔道童腦死！連千毅現身醫院 塞60萬現金…黃爸拒收趁隙退回

耗時2年製作「260公分王母娘娘」 父子手工泥塑彩繪...成品超震撼

蔡依林拍MV罕見動怒：現在幾點了！？　小S痛哭「沒約我當嘉賓」她親曝背後原因

2女拒檢「來回衝撞警」遭開2槍　女乘客中彈亡...母質疑：執法過當

遭砂石車擦撞！駕駛報案反被罰 怕影響交通駛離...警：不能移動

動力火車神翻唱《想見你想見你想見你》　原唱自認被屌打...網：好聽到雞皮疙瘩

屁孩賣K他命被抓竟打斷警鼻骨！4友送餐遭拒「飆5字經」被壓制

美國男錄下「接女友下班的樣子」 一秒看懂心情！超甜畫面被閃瞎

粉絲點《海盜》..蔡依林：我都忘了怎麼唱　「啦~啦啦啦~」等姐有一天想明白！

快訊／口湖鄉長涉貪甫收押　前服務處遭放鞭炮6鄉民恐嚇罪送辦

獨／台中小六男童看A片手淫磨破皮內褲有血　校方一查結果曝光

酒駕女撞警害截肢！母遭連帶求償1107萬　高院判決出爐

闖偵查隊管制區探視毒蟲小弟！民進黨高層子PO文炫耀　警政署要查

空軍23歲「植物人上兵」亡　家屬含淚簽放棄治療：捐眼角膜遺愛人間

男臨演扮皮卡丘強吻MC姐遭告　聽聞墜樓意外...他驚訝回應了

松山分局中崙派出所「黑畫面」疑遭滅證　北檢密訊正副所長

MC姐「世上沒有我怕的事」！出國散心卻遭好友背叛　捲跨國詐騙

黑幫砸警所風波！所長母罹癌恐成替死鬼…基層嘆　律師建議這樣做

台東士官醉駕撞外送員！找女友頂罪　遭2大過汰除10年退伍金飛了

曾總不滿好球帶　賽後激烈抗議槓上主審！聯盟回應了

台南好停車行動支付　不花半毛錢抽中智慧電機車

謝淑薇馬德里女雙配新搭檔頭號種子　詹家姐妹第6種子

國小世界盃16強出爐球員開心搭渡輪　澎湖西溪未晉級仍收穫多

小男嬰出現片場…劉德華上前一抱親臉頰！　長大後竟成國際巨星

台中7歲童現況曝光！父含淚想「男子漢之約」進病房　奇蹟再出現

曾之喬穿深V洋裝教「塑膠袋美唇急救法」！陳庭妮每個包都藏潤唇膏

兄弟贏在守備「不放棄態度」　助總滿意大讚：好比賽

星國創作才子成NFT藝術家！　吸金10萬元宣布「幹大事」

國泰金每股擬配2.5元現金股利！追平歷史最高　殖利率4.7%

社會熱門新聞

即／MC姐留言：我走了　猛鬼國宅墜下亡

17歲女吸笑氣激戰被偷拍！母親男友將影片PO網

爸曝「曾與錄影舅對質」：他講的我沒辦法接受

女友奶奶都人間蒸發　家屬控孤僻啃老男涉重嫌

史上最大宗！高雄進口商走私10萬多顆子彈

22歲媽幫1歲女洗澡　回頭驚見溺死浴缸

竹科工程師「發票中500」嗨PO文　兌獎卻秒掉地獄

民進黨高層之子涉毒！傳衝警局問罪　警方回應了

中橫2男1女陳屍車內！「事發前5天對話」曝光

柔道童媽落淚鞠躬：拜託別再指責舅舅

連千毅現身醫院塞60萬現金…柔道童爸拒收趁隙退回

29歲MC姐墜樓亡　母痛哭：她感情不順

員警違規搜索　大麻男獲判無罪

房東要她搬離　房客超狂反擊

更多熱門

相關新聞

大放送！雲林機車駕訓補助「不限人數」

大放送！雲林機車駕訓補助「不限人數」

交通部公路總局為保障機車騎士生命安全，鼓勵年輕學子參與機車駕訓班，增進考取機車駕照的防衛駕駛、安全駕駛觀念，雲林縣長張麗善今(28)日宣布延長補助時間且不限制人次，期望藉由鼓勵機車駕駛人參加駕駛訓練，培養機車駕駛人遵守交通規則及正確駕駛習慣，並養成防禦駕駛及責任駕駛之觀念。

北港迎媽祖炸轎、真人藝閣花車遊街　路關表公布了

北港迎媽祖炸轎、真人藝閣花車遊街　路關表公布了

斗南女警英文嚇嚇叫...阿兜仔掉皮夾秒尋回

斗南女警英文嚇嚇叫...阿兜仔掉皮夾秒尋回

雲林這間福德宮土地媽當家　竟是這原因

雲林這間福德宮土地媽當家　竟是這原因

藉中央綠能政策貪瀆獲利破千萬　口湖鄉長收押

藉中央綠能政策貪瀆獲利破千萬　口湖鄉長收押

關鍵字：

恐嚇罪林哲凌鞭炮服務處雲林

讀者迴響

熱門新聞

即／MC姐留言：我走了　猛鬼國宅墜下亡

為何福原愛遭日本人咬定外遇？

快訊／羅志祥不忍了！　IG預告八點公布大八卦

快訊／林口康橋2學生驗出抗體陽性　疫調193人全面停課

困海上12天！「辣媽用母乳」救16人：每天吸10秒

富豪「4千人斬」娶AV女優3個月就暴斃

你誰啊？浪橘見牆上撞臉畫像傻住

柔道童爸對質拍片舅　女醫：你為兒子做過什麼

桃園2小學生是機師家人！　2班級「停課至5／4」

拉鼓鼓泳褲惹議　晏柔中IG遭出征

郵局驚傳「營業時間改9:00-18:00」！

IKEA內湖店開幕狂吸千人排隊進場

8+9親戚老婆越換越年輕　乖乖男嘆：賺不到這麼多錢

徐若瑄「菸酒不離手」　老公忍1個月

2001年出生者免費看《玩命關頭》

更多

最夯影音

更多
7歲柔道童腦死！連千毅現身醫院 塞60萬現金…黃爸拒收趁隙退回

7歲柔道童腦死！連千毅現身醫院 塞60萬現金…黃爸拒收趁隙退回
7歲柔道童腦死！連千毅現身醫院 塞60萬現金…黃爸拒收趁隙退回

7歲柔道童腦死！連千毅現身醫院 塞60萬現金…黃爸拒收趁隙退回

耗時2年製作「260公分王母娘娘」 父子手工泥塑彩繪...成品超震撼

耗時2年製作「260公分王母娘娘」 父子手工泥塑彩繪...成品超震撼

蔡依林拍MV罕見動怒：現在幾點了！？　小S痛哭「沒約我當嘉賓」她親曝背後原因

蔡依林拍MV罕見動怒：現在幾點了！？　小S痛哭「沒約我當嘉賓」她親曝背後原因

2女拒檢「來回衝撞警」遭開2槍　女乘客中彈亡...母質疑：執法過當

2女拒檢「來回衝撞警」遭開2槍　女乘客中彈亡...母質疑：執法過當

熱門快報

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

2020東京奧運議題看這裡！
最即時！最多元！最豐富！

大型廚藝選秀節目《料理之王2》 即將開戰！！

大型廚藝選秀節目《料理之王2》 即將開戰！！

5/14起每週五晚間9點 鎖定《ETtoday新聞雲》。殘酷賽制全面升級，誰能奪下最終王位！？

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

東森寵物雲毛毛商城免運中

東森寵物雲毛毛商城免運中

【一日限時免運】東森寵物雲毛毛商城4/1好康大放送，真心不騙要買要快！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面