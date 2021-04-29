台61驚悚車禍！液態氮槽車翻落15米深橋下道路　駕駛命大輕傷

▲西濱快速道路雲林麥寮段南下214公里處，一輛液態氮槽車自撞護欄、從15米高的快速道路直接翻落至台17線南下73.5K處。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻 ／雲林報導

西濱快速道路雲林麥寮段南下214公里處，今（29）日清晨發生一起液態氮槽車自撞車禍事故，一名劉姓駕駛空車行經該處，不明原因自撞後，從15米高的快速道路直接翻落至台17線南下73.5K處，現場槽車液態氮殘液洩漏，消防局人員到場佈設警戒線封鎖，駕駛僅受到輕傷由救護車送醫治療，詳細肇事原因待警方近一步調查。

今日清晨4點04分雲林縣消防局獲報西濱快速道路雲林麥寮段南下214公里處，發生槽車自撞翻落，消防局派出北五分隊前往搶救，北五分隊分隊長鍾為凱受訪表示，現場發現槽車有洩漏情形，出動消防車救護車並啟用氣體探測器確認洩漏氣體及危害物質，到場發現槽車洩漏，經詢問現場槽車駕駛得知為液態氮空槽車，雖是空車但仍有殘餘液體外洩，隨即依氣體洩漏標準劃設周圍100公尺為警戒區。

▲液態氮槽車自撞，從15米高的快速道路翻落至臺17線南下73.5K處，車頭及車槽毀損，殘氣外洩。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

北五分隊分隊長鍾為凱指出，依據現場跡象推測槽車確實是從西濱快速道路翻落，車上僅一名司機，所幸駕駛僅四肢輕微擦挫傷並無大礙，由救護車後送雲林麥寮長庚治療，現場交由轄區警方及槽車公司派員置至現場協處。

▲液態氮槽車自撞從15米高的快速道路直接翻落至台17線南下73.5K處，車頭全毀，所幸車上34歲劉姓駕駛僅受輕傷送醫後無大礙。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

據了解，該輛槽車為裝載液態氮空車，殘氣排出後不會造成任何危害，從台中發車開往高雄，途中行經此路段，疑為天雨路滑，劉姓司機（34歲）腳部擦挫傷，送醫詳細檢查後無大礙，稍晚即可返家休息。

台西警分局獲報後到場後立即調派警力於事故現場北側實施交通管制（兩車道均受阻），並通知大型機具到場協助拖吊作業，全案依規定測繪處理。臺西警分局長張文峰表示，天雨路滑，行經雨區應特別小心，尤其是台61線快速道路上 車速快，民眾行駛該路段時，應更謹慎小心。呼籲用路人天雨路滑，行經雨區應提高警覺並減速慢行，以維自身及相關用路人行的權利。

▲北五消防分隊長鍾為凱指出，警消到場發現槽車洩漏，經詢問現場槽車駕駛得知為液態氮空槽車，雖是空車但仍有殘餘液體外洩，隨即依氣體洩漏標準劃設周圍100公尺為警戒區。 （圖／記者蔡佩旻翻攝）



►Her今天推出「dyson直捲髮造型器」





►聽Podcast #我在案發現場



【其他新聞】

►快訊／口湖鄉長涉貪甫收押 前服務處遭放鞭炮6鄉民恐嚇罪送辦

►藉中央綠能政策貪瀆獲利破千萬 雲林口湖鄉長林哲凌遭收押

►西螺黃金米粽端午再現！ 加量3萬顆29日開放預購

►斗南女警英文嚇嚇叫...阿兜仔掉皮夾秒尋回 妹跟進考上警察