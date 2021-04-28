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最後一滴淚！「雨彈猛灌」全台水庫喝水280萬噸　最大贏家在這

記者許力方／綜合報導

台灣半世紀以來最嚴重旱災終於「天降甘霖」！中央氣象局表示，28日受鋒面通過影響，全台雲量偏多，北東有短暫降雨，中部、花東地區和南部山區也有零星雨量，其中以桃竹苗沿海降雨較明顯。水利署表示，這兩天全台主要水庫進帳280萬噸，尤其北部、中部及南部集水區都受到雨量挹注，其中以「石門水庫」最多，可望帶來110萬噸水。

▲▼石門水庫。（圖／桃園市政府）（圖／翻攝自YouTube／桃園智慧旅遊雲）

▲石門水庫進帳最多，是這波雨勢最大贏家。（圖／桃園市政府）

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氣象局預估，這波是春季最後一道鋒面，深夜至29日（周四）上半天鋒面帶來的水氣將明顯增加，各地降雨機率增加，尤其北部、中部山區有局部大雨發生機率，花東及南部地區降雨則較為局部，這波雨將下到29日下班天，明顯轉乾。

▲▼石門水庫。（圖／桃園市政府）（圖／翻攝自YouTube／桃園智慧旅遊雲）

▲▼近2個月以來首見，石門水庫出現入大於出。（圖／桃園市政府、水利署）

▲▼石門水庫。趕辦石門水庫分層取水工下層取水口。（圖／水利署）

▲▼積極留住雨水，水利署日夜守視雲氣實施人工增雨。（圖／水利署）

▲積極留住雨水，實施人工增雨。（圖／水利署）

水利署副署長王藝峰指出，今天（28日）降雨主要落在苗栗以北，新竹的寶山加寶二水庫累積雨量平均有19.7mm，預估有30萬噸水量；苗栗永和山水庫則是12mm，約有20萬噸。大台北的翡翠水庫可望有50萬噸、日月潭和霧社水庫25萬噸、其中又以桃園石門水庫最多，可望有110萬噸水入袋，至於南部水庫，只是略有進帳，南化水庫18萬噸、曾文和烏山頭8萬噸、湖山水庫約5萬噸，要看後續。

石門水庫下午統計，集水區累積雨量都超過10mm，平均7.9mm也比過去單周總和多，尤其今天一度出現入流量大於出流量，「是近2個月以來難得一見」。水利署也研判有增雨作業機會，通知門、寶二、永和山、明德、鯉魚潭、天輪壩、谷關壩、仁義潭、曾文等水庫地面人工增雨作業小組，並於上午8時完成整備，依照雲氣狀況陸續燃放焰劑，期待多留些雨量挹注水庫集水區。

「雨下對地方！」連日降雨挹注集水區，王藝峰說，今天這場雨稍微舒緩了用水壓力，真的要能達到緩解旱情的雨量每個水庫至少要達到150mm的累積雨量才夠，必須再多下幾場雨，期待後續的鋒面到來。根據氣象局預報，晚上到明天（29日）下半天都還有降雨機率，因此也能期待，只是在桃園以北有較大雨勢，下在集水區的比較有限。

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