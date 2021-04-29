「謝長廷已經達到叛國地步！」　費鴻泰要求謝長廷下台、蔡英文道歉

▲國民黨團召開「譴責謝長廷迴避國會監督」記者會。（圖／記者湯興漢攝）

記者楊蕓／台北報導

日本2年後擬將福島核廢水稀釋排入海中，國民黨團要求駐日代表謝長廷29日赴立法院外交及國防委員會報告，不過，由於謝長廷沒有出席，召委、國民黨立委廖婉汝在會議開始5分鐘後就宣布散會。國民黨團隨後召開記者會，總召費鴻泰痛批，謝長廷最近的言行就是漢奸、台奸，已經達到叛國地步，連總統蔡英文也附和謝長廷的言論，簡直污辱全台人民，要求謝長廷下台、蔡英文道歉。

廖婉汝表示，她昨天發文給衛福部，確認如果謝長廷在5月24日之後回來報告，最晚需要在5月2日以前到達台灣，並經過衛福部回文回覆可行。因此，她將在5月24日安排相關議程，邀請外交部、謝長廷及相關單位報告台日之間的相關議題，請外交部告知謝長廷在5月2日前一定要回到台灣。

「謝長廷最近的言行感覺就是漢奸、台奸，已經達到叛國地步！」費鴻泰痛批，更荒謬的是總統居然附和謝長廷的言論，讓我們感覺蔡英文好像是日本殖民地的領導，而不是中華民國總統，污辱全台人民！

費鴻泰要求，謝長廷必須回台，同時要求謝長廷下台，他不配做駐日代表，要求蔡英文必須對總統府支持謝長廷言行向國人道歉。

費鴻泰強調，台灣不是日本殖民地，不是日本的番邦，中華民國是主權獨立國家，「我們不容許謝長廷叛國言行，反對蔡英文污辱國民的態度，要求蔡英文向國人道歉，謝長廷下台！」