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總統警衛官是共諜！涉刺探蔡英文行程「曝光警衛室真名」

▲▼前總統李登輝安息禮拜,移靈車隊繞行總統府一周作最後巡禮。（圖／記者李毓康攝）

▲總統府警衛官是共諜，二審判決出爐。（圖／記者李毓康攝）

記者柯沛辰／綜合報導

前特勤警衛官、前總統隨扈孫翰方退伍後赴陸工作，受到中共情報人員利誘，吸收外甥、總統警衛官王文彥為共諜，要求提供總統蔡英文不公開行程資料、警衛室人員個資、值班表等機密情資。高院審理後，近日依危害國家安全罪分別判處3年4個月、1年10個月，全案仍可上訴。

據了解，孫翰方過去任職前總統蔣經國、李登輝侍衛室隨扈，退伍後到中國大陸地區某律師事務所工作。中共一名方姓情報員獲報後，接近利誘吸收，最後孫疑似為了換取工作費、工作順遂等利益，決定回台吸收擔任總統警衛官的王姓外甥。

桃園地方法院一審時指出，孫翰方2018年要求時任特勤中心的王男蒐集蔡總統私下接見美國、日本議員相關的不公開行程情資，要求提供名單、時間及地點，幸未得逞。

不過，孫翰方仍不死心，要求外甥蒐集永和警衛室、大安警衛組等輪值主管真實姓名、電話及特勤中心與總統府侍衛室值班表，再轉交給大陸地區廣東外聯辦。

▲總統蔡英文出席「三軍總醫院松山分院航空醫學大樓開工動土典禮」。（圖／記者林敬旻攝）

▲總統蔡英文日前出席「三軍總醫院松山分院航空醫學大樓開工動土典禮」。（圖／記者林敬旻攝）

合議庭認為，孫翰方此舉危害國家安全甚鉅，嚴重侵害國家利益，依國家安全法判處3年4個月；王男部分，考量已坦承犯行、遭國防部停役撤職，判處1年10個月，緩刑5年。不過，案件上訴二審後，王文彥又改口否認犯行，堅不認罪。

高院指出，孫翰方曾任特勤警衛官、前總統隨扈，卻罔顧國家栽培、背叛國家，與大陸地區廣東外聯辦合作牟利，以吸收現役軍人、為中共發展組織，還交付秘密文書，一審判刑3年4個月妥適，駁回上訴。

至於王文彥，期間利用任職特勤中心特勤管制室之便，2次奉舅舅指示刺探、蒐集機密情資，無視現今兩岸局勢緊張，危害國家安全甚鉅，又多次接受免費旅遊招待，罔顧軍人節操。

高院認為，王文彥一審因認罪獲緩刑，但二審時改口否認犯行，顯見其心態投機、毫無悔意，因此撤銷一審緩刑，改依國安法為大陸地區軍事機關刺探關於公務上應秘密文書未遂等罪判刑1年10月。

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