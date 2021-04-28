被指控領養搜救犬耍特權　蔡英文：我是總統！最忌諱濫用權力

▲總統蔡英文領養的愛貓與愛犬。（圖／蔡英文臉書）



記者陶本和／台北報導

有媒體報導指控總統蔡英文領養退役工作犬，有耍特權的嫌疑。對此，蔡英文晚間透過臉書表示，自己是總統，最忌諱濫用權力，不會生氣外界的質疑，因為她必須被監督，但也請大家明白，領養過程一切依法申請，無須為了政治而扭曲，更不應該讓狗狗受到攻擊。

「我家的兩隻貓、四隻狗，就是每天陪伴我的家人。」蔡英文表示，蔡想想是颱風後來自花蓮的流浪貓，是大家習慣稱呼的「浪浪」，而蔡阿才來自台東農家的鳳梨田，「他們在我心中，和美麗的花東一樣無可取代」。

蔡英文表示，她在2016年收養的Bella、Bunny和Maru，是退役的導盲犬，他們的緣分來自「惠光導盲犬學校」，也是因為他們，讓她更知道，經過長期訓練的導盲犬，是如此溫馴、有耐心，「台灣這幾年有越來越多公共場所接受導盲犬進出，相信大家有機會遇到時，也會跟我有一樣的感受。」

至於蔡英文家中的新成員「樂樂」，蔡英文說，樂樂是台灣的救災英雄之一，在台南地震中，深入維冠大樓災區搜尋受困者，立下了很大的功勞；而不久前樂樂屆齡退休了，她則依規定領養了他，因為搜救犬的晚年，是需要我們花心思照顧、陪伴。

蔡英文表示，她很感謝這些毛小孩成為她的家人，雖然都稍微有點年紀了，不過還是各有各的個性，有的安靜、有的活潑，有個冷靜謹慎，有的積極大膽，共通點則是都很愛吃，「個性裡有優點也有缺點，但無論如何，因為是家人，我都會包容，相信他們也常包容我沒時間陪他們太久」。

「我是總統，最忌諱濫用權力！」蔡英文說，她不會生氣外界質疑她領養退役搜救犬或沒有帶頭領養流浪犬，因為她必須被監督，「但也請大家明白，領養過程一切依法申請，無須為了政治而扭曲，更不應該讓狗狗受到攻擊」。

蔡英文說，希望大家能「以領養代替購買」，也希望有能力的朋友，一起多照顧退役的導盲犬和搜救犬，他們為我們付出一生後，晚年需要的照護和愛護並不輕鬆，但這都是他們應該回報的。