惠光導盲犬學校：能感受蔡英文跟3退役導盲犬親子的溫馨互動

▲惠光導盲犬學校分享蔡英文跟3寶的互動。（圖／惠光導盲犬學校臉書）



記者陶本和／台北報導

總統蔡英文領養退役工作犬「樂樂」，但被媒體質疑耍特權認養。針對認養退役工作犬被攻擊一事，惠光導盲犬學校29日透過臉書表示，蔡英文當初依流程提出收養申請，經過專業評估，並配合學校建議照養，因此才安排收養。

蔡英文在領養「樂樂」之前，2016年時認養了3隻退役導盲犬Bella、Bunny和Maru。對於認養的問題，惠光導盲犬學校透過臉書表示，當初三寶即將退休的時候，尚未就任的蔡英文知道導盲犬在訓練過程中，有進行對貓咪的減敏訓練，剛好適合讓一直想迎接汪星人回家，卻又擔心無法跟家裡的蔡想想、蔡阿才和平共處的總統。

惠光導盲犬學校表示，蔡英文是依照流程提出收養申請，經過惠光的專業評估，總統跟官邸志工們可以擔起妥善照顧三隻退役犬的責任，並完全配合學校建議的照養方式提供三寶安享晚年，因此才安排收養。

惠光導盲犬學校指出，在這幾年間，蔡英文曾帶三寶回娘家探視學弟妹，並關心視障朋友的重建過程，跟大家一起推廣視障者與導盲犬的權益。

惠光導盲犬學校表示，蔡英文也曾多次邀請他們帶著現役犬去她家中作客，每次見面時，都能感受到蔡英文跟三寶之間溫馨的親子互動，「三寶在總統的照顧下，總是眼神明亮，精神飽滿的迎接我們」。

惠光導盲犬學校說，感謝蔡英文跟官邸志工們，讓三寶在付出多年的時間，擔任開路天使後，有一個這麼棒的環境過退休生活。