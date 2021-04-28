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外交部：將在巴拉圭展開台灣國產疫苗臨床試驗

▲自費COVID-19疫苗開打首日，首名外籍人士施打。（圖／記者林敬旻攝）

▲外交部證實，國產疫苗將在巴拉圭進行臨床試驗。（示意圖／記者林敬旻攝）

記者陳家祥／台北報導

新冠肺炎疫情在巴拉圭延燒，日前透過和印度簽訂Covaxin疫苗採購合約，暫解燃眉之急。為感謝台灣的協助，巴拉圭「擴大免疫計畫（PAI）」主任卡斯楚（Hector Castro）受訪時特別感謝台灣，同意將巴拉圭納入疫苗臨床試驗。對此，外交部表示，在滿足國內需求原則下，樂願輸出國產疫苗，提供友邦協助對抗疫情。

外交部表示，我國高端疫苗生物製劑公司4月22日與巴拉圭亞松森大學醫學院舉行視訊會議，討論合作研發新冠肺炎（COVID-19）疫苗，以及在巴國進行人體試驗的事宜，雙方都表達高度合作的意願。

外交部說，我國政府一向鼓勵台灣企業赴友邦進行經貿投資及交流；對於高端公司與巴拉圭亞松森大學的醫衛合作，外交部樂觀其成，並將居中協調繼續提供必要協助。

外交部指出，一旦我國國產疫苗進入第三期人體試驗並獲得緊急使用授權，「在先滿足國內需求的原則下，我國屆時也樂願輸出國產疫苗，提供友邦協助對抗疫情」。

「面對新冠肺炎疫情肆虐全球的危急時刻，中國運用疫苗不當擴張影響力，企圖破壞我國與友邦邦誼的威脅一直存在。」外交部表示，我國政府將秉持同舟共濟的精神，持續結合理念相近友好國家的力量，共同協助巴拉圭對抗疫情，保障巴拉圭人民的健康與生命不受中國政府的外交勒索。

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