法新社統計：歐洲累計病例突破5千萬　過去7天平均日增19萬7400例

▲歐洲一度成為疫情爆發中心。（圖／路透）

文／中央社巴黎28日綜合外電報導

法新社統計官方數據的結果今天顯示，自2019年12月中國率先出現2019冠狀病毒疾病（COVID-19）案例後，歐洲累計病例數已超過5000萬例。

目前包含亞塞拜然、俄羅斯等52個歐洲國家和領地，累計病例已來到5002萬1615例。過去7天一共記錄到138萬2000例，這代表平均每天有19萬7400起病例。

不過在過去兩週，許多歐洲國家單日新增病例都有減少。一些政府正逐步放寬遏制病毒散播的抗疫措施。

舉例而言，英國已於4月12日允許非必需性商店和戶外咖啡廳重新開張。現在英國平均一天新增2300起病例。

此前英國曾實施全國封鎖，並於去年12月初開始大規模疫苗接種計畫，迄今已讓64%的成人至少接種完一劑疫苗。

另外，義大利也已批准酒吧、餐廳、影院和劇院局部恢復開放。法國累計病例逾550萬起、高居歐洲之冠，但新增病例亦些微減少。

另一方面，賽普勒斯過去一週每10萬居民就有651起新病例，依法新社統計居於全球首位。這個地中海島國23日已宣布為期兩週的新封鎖措施。

歐洲累計病例約占全球1/3，但過去這週新增病例只占全球的24%。

自疫情開始以來，歐洲已有超過106萬900人染疫病故。但目前每天約3600人病歿，比4月中旬稍稍減少。