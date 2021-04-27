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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

立院通過「退輔會駐外辦事」　年花2170萬最快第3季派員駐美

▲▼退役官兵,年改,退輔會。（圖／記者邱顯燁攝）

▲國軍退除役官兵輔導委員會。（圖／記者邱顯燁攝）

記者林銘翰／台北報導 

立法院會27日三讀通過《國軍退除役官兵輔導委員會組織法》修正草案，明定未來退輔會可以派員駐境外辦事。退輔會主委馮世寬日前表示，預計今年第3季外派人員赴美國。

退輔會指出，時值美中關係扞格，加上退輔會近年經營與美國各主流退伍軍人協會關係成績斐然，若能透過渠等組織對派駐國之影響力，勢可提升我國與派駐國之實質交流機會，增進互動關係。

根據退輔會的書面報告顯示，第一年所需經費總計新台幣2170萬4000元，主要分為人事費用1105萬4000元、業務費765萬元、一次性開辦費300萬元。當地雇員的薪水則由業務費支應。

根據三讀條文規定，退撫會為應業務需要，得報請行政院核准，派員駐境外辦事，並依駐外機構組織通則規定辦理。

根據退輔會規劃，未來派駐員額包含簡任11至12職等1人、薦任8至9職等1人，共2人，並以公正、公開方式選拔具公務人員資格的退除役官兵擔任駐外人員。

馮世寬日前指出，美國國會近期通過多項友台法案，包括「台灣旅行法」、「亞洲再保證倡議法」、「台北法案」及「台灣保證法案」等，其中參眾兩院也先後提出多項友台法案，使得台美關係日益穩固。

馮世寬表示，為了加強退輔聯繫，因此推動退輔會組織法修正，並通過立法院審查，盼疫情趨穩後，於今年第3季派員駐外，專責退輔事務交流聯繫。

▼立法院副院長蔡其昌敲槌三讀。（圖／記者屠惠剛攝）

▲▼立法院院會 國軍退除役官兵輔導委員會組織法 交通部民用航空局組織條例 部分條文修正草案 三讀 敲槌。（圖／記者屠惠剛攝）

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