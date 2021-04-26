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國民黨團揭「謝長廷8大媚日賣台發言」　嗆絕不接受視訊備詢

▲▼國民黨團列舉謝長廷8大爭議言論。（圖／國民黨團提供）

▲國民黨團列舉謝長廷8大爭議言論。（圖／國民黨團提供）

記者楊蕓／台北報導

日本2年後擬將福島核廢水稀釋排入太平洋，駐日代表謝長廷稱「台灣三座核能電廠的廢水也是排放入海」引發爭議。立法院外交及國防委員會29日將邀請謝長廷回台報告，國民黨團26日召開記者會，細數謝長廷8大「媚日賣台」言行，要求外交部立刻召回；另外，29日絕不接受以視訊質詢方式進行，國民黨團更揚言，若謝長廷不到立院接受質詢，將會有更大的行動，「直到蔡英文撤換謝長廷為止。」

國民黨團列舉謝長廷8大「媚日賣台」爭議言論，包括2016年4月，謝長廷不贊成在沖之鳥礁派軍艦護漁，說是等於對美宣戰；同年11月聲稱福島蔬菜日本人敢吃，全賣光了；2017年8月說台灣設置慰安婦銅像是破壞台日關係；2018年7月針對日垣市更改釣魚台名稱，謝長廷說日本對釣魚台有事實管轄權；2020年9月，我漁民在釣魚台海域遭日軍艦衝撞，謝說真相有待調查；同年12月曾說，台灣開放日本核食若比中國慢，會讓挺台日本政治人物沒面子；今年2月說要求日本人買鳳梨，多少是賣面子；以及日前稱台電也排氚廢水入海，挺日本氚核汙染水台入海。

▲▼國民黨團召開「謝長廷媚日賣台 蔡英文 蘇貞昌束手無策！」記者會，總召費鴻泰出席。（圖／記者李毓康攝）

▲國民黨團總召費鴻泰。（圖／記者李毓康攝）

總召費鴻泰痛批，謝長廷連番言論已形同叛國分子，現在仍安坐在駐日代表位置上，任命他的總統蔡英文也不作聲，難道是認同他的叛國、汙蔑中華民國的言論嗎？

費鴻泰表示，29日外交國防委員會將要求謝長廷做專案報告並備詢，「國民黨團絕不接受以視訊方式進行」，如果外交部或其派系立委以防疫為重為由，替謝長廷護航，費鴻泰提醒，近期曾經有「外交泡泡」方式，讓帛琉總統惠恕仁、美國前國務次卿克拉奇等人入境的前例，若謝長廷不回台接受立院備詢，國民黨團揚言「保證有更大的動作，請執政黨拭目以待！」

立委陳以信表示，韓國已經向國際海洋法庭提出訴訟，韓國、俄羅斯也提出必須參與核廢水排放檢測監督，「太平洋島國論壇」則要求日本必須跟該論壇成員國進行協議，反觀我國立場只有「關切」，連一句抗議也說不出口。陳以信要求，謝長廷必須繼續向日本表達我國嚴正抗議的立場，並要求日本必須根據2014年台日簽訂的「核能安全管制備忘錄」進行核能安全協議。

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