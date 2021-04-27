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周杰倫被香港賺131萬　民進黨修正《文獎條例》打造另一座護國神山

▲▼民進黨團「創造友善環境 帶動藝文產業會」記者會 吳思瑤 羅致政 劉世芳 黃國書 張廖萬堅 。（圖／記者屠惠剛攝）

▲民進黨團召開「創造友善環境，帶動藝文產業會」記者會。（圖／記者屠惠剛攝）

記者林銘翰／台北報導

立法院會27日原訂處理攸關保障藝術工作者權益的《文化藝術獎助及促進條例》修正草案，因國民黨團持續缺席朝野協商，全案預計留待30日院會處理。對此，民進黨立委吳思瑤表示，這是台灣藝術發展非常重要的一步，攸關藝術產業能否成為台灣的另一個護國神山，呼籲《文化藝術獎助及促進條例》儘早三讀通過。

立法院教育及文化委員會日前初審通過《文化藝術獎助及促進條例》草案部分條文，新增文物或藝術品透過展覽、拍賣活動交易的財產交易所得採分離課稅方式，稅率按成交價額的6%為所得額，依20%稅率扣取稅款，雖然租稅改善機制部分獲得立委支持，但在稅率部分，不少立委認為應等財政部確認是否會造成稅損再來討論，因此皆保留送交黨團協商。

立法院長游錫堃27日上午召集朝野協商，因國民黨團持續缺席，游錫堃裁示29日將再度召集黨團協商，全案預計留待30日院會處理。對此，民進黨團於會前召開「創造友善環境，帶動藝文產業」記者會。

民進黨團幹事長劉世芳說明，《文化藝術獎助及促進條例》在上個會期就已經送出教育及文化委員會，4、5個月以來歷經多次協商會議，卻發現國民黨團不太願意正式進入協商程序，讓《文化藝術獎助及促進條例》早日完成三讀。

▲▼民進黨團「創造友善環境 帶動藝文產業會」記者會 吳思瑤 羅致政 劉世芳 黃國書 張廖萬堅 。（圖／記者屠惠剛攝）

▲民進黨立委吳思瑤 。（圖／記者屠惠剛攝）

吳思瑤表示，這段時間台灣都在久旱逢甘霖，希望能夠聽到下雨的聲音，而在藝文界期待台灣重回亞洲藝術品交易中心平台，熱切的渴望已經20年，希望能夠加速《文化藝術獎助及促進條例》的修法，讓台灣重回亞洲藝術交易品的龍頭地位，讓藝術界生態鏈的結構重整，能夠久旱逢甘霖。

吳思瑤指出，20年來台灣因為稅制政策的錯誤，拱手將亞洲交易中心地位的利多送給香港，以致於現在大型的藝術交易都在香港，台灣流行音樂天王周杰倫2018年曾在香港拍賣，拍賣金額為2億6千多萬台幣，並且繳了新台幣131萬元的稅收給香港。

吳思瑤再指，日本藝術家奈良美智今年4月在香港拍賣《青蛙女孩》，拍賣金額為新台幣3億4千多萬元，讓香港政府獲得新台幣170萬左右的稅收，「如果台灣稅制再不改革，我們收到的稅收是零」，本次修法的重中之重，就是希望將稅制提升，成為有國際競爭力的分離課稅。

吳思瑤說，香港近來發生的反送中事件、港版國安法，讓整個香港的產業外移、資金外流，藝術界、藝廊、國際拍賣中心都在尋找新的根據地，而台灣就有最好的體質，透過正確的稅負制度導引，不只能讓重要的藝文產業交易地位重回台灣，更是台灣藝術發展非常重要的一步，攸關藝術產業能否成為台灣的另一個護國神山。

民進黨立委黃國書則說，台灣有非常多優秀的藝術創作人才，但是卻沒有提供足夠的藝術交易市場，支撐優秀的藝術創作者留在國內帶動藝術教育產業，就是因為台灣的藝術交易稅制沒有跟國際接軌，在香港、中國紛紛採用分離課稅後，讓所有原本在台灣的藝術交易活動，全部轉移到香港。

黃國書提及，2018年台灣有件非常重要的作品，法國籍華裔畫家趙無極的創作在香港交易，「藏家、買家都是台灣人，結果稅收、交易相關所得都讓香港賺走」，非常可惜。

黃國書強調，稅制的改變是為了幫富人課稅，「採用分離課稅他們才願意把高端藝術品放在台灣交易，才有辦法課稅到富人的稅」，不僅可以扶植台灣藝術產業，同時增加國家稅收，又可以讓台灣的藝術交易市場重回亞洲龍頭，政策的改變真的在一念之間。

▲▼民進黨團「創造友善環境 帶動藝文產業會」記者會 吳思瑤 羅致政 劉世芳 黃國書 張廖萬堅 。（圖／記者屠惠剛攝）

▲民進黨立委黃國書 。（圖左一／記者屠惠剛攝）

民進黨立委張廖萬堅指出，藝文工作者過去常處於非典型勞動型態，沒辦法加入相關社會保險，常在面臨重要災變時變成重災戶，或者簽訂工作契約缺乏智慧財產權保證，往往遭受不公平對待而蒙受損失。

張廖萬堅說明，本次修法也訂定權利保障的專章，新增藝文工作者在勞動環境中社會保險、緊急救助、智慧財產權的保障，補助收入未達標準的藝術工作者加入社會保險，在遭逢緊急危難、重大變故時，政府也能夠提供協助補助，協助訂定契約指導原則。

民進黨團書記長羅致政表示，《文化藝術獎助及促進條例》在去年12月14日就通過委員會審查，民進黨團希望有更多溝通機會，期間總共召開過一次委員會協商、兩次院長召集的朝野協商，但國民黨團針對所得課稅仍有不同意見，導致無法達成共識。

羅致政批評，游錫堃上週再次邀集朝野協商，國民黨卻再度以疫苗調閱小組、國營事業董事長年紀等理由杯葛不出席，今天又找到駐日代表謝長廷的言談的理由持續杯葛，都是在干擾真正要推動的政策，呼籲國民黨團儘早回到協商現場，帶動整個藝文產業的發展。

▼民進黨團召開「創造友善環境，帶動藝文產業會」記者會 。（圖／記者屠惠剛攝）

▲▼民進黨團「創造友善環境 帶動藝文產業會」記者會 吳思瑤 羅致政 劉世芳 黃國書 張廖萬堅 。（圖／記者屠惠剛攝）

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