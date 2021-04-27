監察院增設「社福衛環委員會」　對接立院7委員會組織編制

▲中華民國監察院。（圖／記者李毓康攝）



記者林銘翰／台北報導

立法院會27日三讀通過《監察院各委員會組織法》修正草案，在維持7個常設委員會的架構下，將「外交及僑政」、「國防及情報」等兩個委員會整合為「外交及國防委員會」；並且另行成立「社會福利及衛生環境委員會」，盼與立法院各委員會完整對接。

根據《監察院各委員會組織法》第2條規定，監察院下設7個常設委員會，分別為內政及族群、外交及僑政、國防及情報、財政及經濟、教育及文化、交通及採購、司法及獄政。前項委員會於必要時得分設或合併之。

立法院會27日三讀通過《監察院各委員會組織法》第2條、第11條修正草案，因應監察院各委員會實際業務運作需要，在不增加人員編制、維持現有7個常設委員會架構下，參照立法院各委員會設置模式，將「外交及僑政委員會」 與「國防及情報委員會」整合為「外交及國防委員會」。

此外，三讀條文也將「內政及族群委員會」及「財政及經濟委員會」負責監督的部分業務進行調整，另行成立「社會福利及衛生環境委員會」負責監督。

三讀條文規定，監察院得應業務需要，於院內設特種委員會；所需工作 人員，由院長就所屬人員中指派兼任之。

監察院秘書長朱富美說明，隨著人口老化、全球疫情嚴重、環保暨勞工問題日益受重視，「財政及經濟委員會」負責監督勞工、環境之業務，以及「內政及族群委員會」負責監督社會福利、衛生、消費者保護之業務，已成為政府施政之重點，有待監察院另行成立「社會福利及衛生環境委員會」加強監督。

朱富美指出，監察院在不增加人員編制、維持現有7個委員會的現況下，參照立法院委員會設置模式，將「外交及僑政委員會」與「國防及情報委員會」整合為「外交及國防委員會」， 並將「內政及族群委員會」及「財政及經濟委員會」負責監督之部分業務進行調整，另行成 立「社會福利及衛生環境委員會」負責監督，以利各委員會案件審議之順利進行，以及健全各委員會之均衡發展。

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