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會遵從法規！「立法院公文命令一來」謝長廷：一定回台備詢

駐日代表謝長廷（圖／記者季相儒攝）2139730

▲駐日代表謝長廷。（圖／記者季相儒攝）

文／中央社記者楊明珠鹿兒島26日專電

駐日代表謝長廷指台灣核電廠也排放含氚核廢水入海引發爭議，國民黨團要求返台備詢。正在鹿兒島縣訪問的謝長廷表示，如果立法院來公文，他一定會回去備詢。

謝長廷今天造訪鹿兒島縣，下午出席贈台灣金鑽鳳梨給登記東京奧運台灣隊接待城市大崎町與龍鄉町的儀式。儀式結束後，台灣媒體詢問謝長廷是否返國到立法院備詢一事。

謝長廷說，立法院如果來公文，要他回去，他一定會回去。因為他現在的行程，沒有一個行程比立法院還重要，立法院就是命令，但不是個別的立法委員這個講、那個講的，那樣沒辦法知道立法院的意思是什麼。

他說：「如果立法院來公文要我返國的話，在時間上當然是要（為了防疫）進行隔離的，如果他們有辦法免除隔離，當然是更好的，沒有的話，我要守法規。」

對於有人表示，防疫期間，如果謝長廷要返國備詢，就得搭專機，或者可採用視訊方式備詢。

對此，謝長廷表示，立法院要他怎樣，他都遵從。如果立法院說要專機載，那也是要克服，外交部要去克服。

有關日本政府13日決定兩年後福島第一核電廠廢水要排放入海洋一事，中國、韓國表達不滿、抗議。有國民黨立委認為，謝長廷身為駐日代表卻未向日本政府提出抗議。

對此，謝長廷說：「我們是依照我國的基調去表達我們的關切跟反對。我們外交部記者會的基調，我們不能超越這個基調，超越這個基調誰要負責？台灣與日本當然是有友好的一面，但是這個事情看國家怎麼定位，我們就依照國家的意思去執行，這沒有問題，沒有超越國家的政策範圍。」

針對記者提問，立法院國防外交委員會已排入議程，要求謝長廷回立法院備詢一事，謝長廷表示，他不知道，要收到通知他才會知道。

外交部政務次長田中光今天表示，若技術上能克服，使用視訊備詢，相信大家不會反對。

謝長廷強調，他都沒意見，外交部或立法院通知他，他都會照做，但個別立委的意見，他無法做。他說：「我也不能看報紙說明天要我回去，我回去，停在機場。」

針對外界質疑謝長廷於4月9日在臉書上所寫的內容有修正，他說：「也不是，因為有立委建議要撤掉臉書文，我有跟外交部表達，因為現在已經告發變成案件，（撤文的話）變成毀滅證據，不能夠撤掉。」

至於先前臉書貼文提到爐心冷卻水，後來再括號加註，謝長廷表示：「我用括號，沒有改變內容，就是說這個爐心冷卻劑，括號反應爐或反應器冷卻水這樣，我是用註解，不是改（內容）。」

國民黨團上午召開記者會，黨團總召費鴻泰、黨團書記長鄭麗文及立委陳以信、萬美玲、鄭正鈐、林奕華共同出席，要求謝長廷29日到立法院外交及國防委員會備詢。

國家安全局長陳明通、外交部政務次長田中光等人上午以「近期東亞情勢發展暨對我影響」為題，赴立法院外交及國防委員會專案報告，並備質詢。

田中光會前接受媒體訪問，針對謝長廷是否返台接受備詢時表示，依據憲政體制，立法院要找駐外代表回台備詢，駐外代表有義務回來；如果採視訊質詢，技術上能克服，他相信謝長廷願意接受備詢。

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