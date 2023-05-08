快訊／陳水扁北上「旁聽」研討會　7字閃提問不開金口

▲前總統陳水扁今天北上「旁聽」研討會。（圖／記者屠惠剛攝，下圖同）

記者呂晏慈／台北報導

民進黨高雄市議員陳致中因涉洗錢案遭判刑1年定讞，其父前總統陳水扁8日北上參加「新台灣國策智庫」舉辦的《公職人員選舉罷免法》第26條修法爭議研討會，但對於媒體頻頻追問所為何來？陳低調未正面回應，僅說「研討會要開始了」隨即步入會場。《ETtoday新聞雲》現場觀察，陳水扁會中振筆疾書、記錄筆記，不時還隨著講者談話內容點點頭，表達贊同之意。

陳水扁日前大動作北上向總統府、行政院、立法院黨團陳情，質疑《公職人員選舉罷免法》草案限制曾觸犯《洗錢防制法》者終身不得參選，不僅無視更生保護，還違反比例原則，引發輿論熱議。

立法院內政委員會4月中旬初審《公職人員選舉罷免法》部分條文修正草案，朝野立委對於曾犯《洗錢防制法》經有罪判決確定者，終身不得參選的修法內容未達共識，相關條文均保留，仍需經朝野協商；倘若最終修法納入規範，陳致中將無法再參選，被外界評為「陳致中條款」。

由陳致中擔任執行長的新台灣國策智庫今天上午10點在台北舉行「公職人員選罷法第26條修法爭議」研討會，包括台灣財經刑法研究學會理事長陳志龍、開南大學法律系前主任張正修、律師江榮祥、知名公法學者朱武獻、真理大學法律系教授吳景欽、淡江大學公行系助理教授涂予尹、真理大學人文與資訊學系助理教授陳俐甫等學者均與會。