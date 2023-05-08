《選罷法》限制參選消極資格恐違憲　立法院明午協商

▲前總統陳水扁今天北上參與修法爭議研討會。（圖／記者屠惠剛攝）

記者呂晏慈／台北報導

前總統陳水扁8日北上參與「新台灣國策智庫」舉辦的《公職人員選舉罷免法》第26條修法爭議研討會，立法院內政委員會召委、民進黨立委莊瑞雄與會表示，跨黨對於修法內容都有意見、沒有定論，主要爭點包括以「消極資格」剝奪參政權是否符合比例原則等面向，內政委員會9日中午將進行朝野協商。

立法院內政委員會上月初審攸關防堵黑金參政的《選罷法》部分條文修正草案，朝野立委對曾犯《洗錢防制法》終身不得參選的規定無共識，連陳水扁上周也大動作北上陳情，質疑《選罷法》修法草案限制曾觸犯《洗錢防制法》者終身不得參選，不僅無視更生保護，還違反比例原則。

陳水扁今天再度北上「旁聽」修法爭議研討會，他並未接受媒體採訪，僅在會末問答環節針對媒體點名提問表示，「沒有記者在問記者的啦」，今天來旁聽、上課、充電，聆聽法界前輩的高見，並把重點記錄下來，所以是另類的「記者」。

此外，莊瑞雄今天應邀與會，他發言時表示，針對《選罷法》修法，各黨都有意見、沒有定論，主要的爭點很多，包括無罪推定原則、以「消極資格」剝奪參政權是否符合比例原則等，在實務上也可能遇到「犯重罪的可以選，輕罪的不能選」的狀況。

莊瑞雄舉例，他曾經接獲陳情，指有年輕人的薪資帳戶被老闆當作人頭帳戶洗錢，觸犯《洗錢防制法》，最終可能輕判或緩刑，或如國民黨立委鄭天財提出，許多原住民族青年少不更事、涉入輕罪，如今卻可能因為《選罷法》的消極資格限制，終身不得參選。

莊瑞雄更直言，此次修法沒有納入觸犯《證券交易法》的相關規定，因此像國民黨立委傅崐萁可以繼續選立委，觸犯《洗錢防制法》的高雄市議員陳致中卻不能選里長，這樣的輕重很奇怪。他預告，內政委員會將於明天中午將進行朝野協商，繼續討論《選罷法》修法內容。

▲莊瑞雄參與修法爭議研討會。（圖／記者呂晏慈攝）