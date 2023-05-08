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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

呼應陳水扁　知名學者拍桌反修《選罷法》：終身褫奪公權違憲

▲▼陳水扁參與選罷法修法研討會。（圖／記者屠惠剛攝）

▲陳水扁北上參與研討會。（圖／記者屠惠剛攝，下圖同）

記者呂晏慈／台北報導

立法院內政委員會上月初審攸關防堵黑金參政的《公職人員選舉罷免法》部分條文修正草案，朝野立委對曾犯《洗錢防制法》終身不得參選的規定無共識，連前總統陳水扁也大動作北上陳情。知名台大法律學院退休教授陳志龍會中疾呼，修法內容剝奪人民終身參政權恐違憲，「如果我們都沈默、都軟弱，我們的參政權無形間就消失了」。

民進黨高雄市議員陳致中因涉洗錢案遭判刑1年定讞，其父陳水扁上周首度行使請願權，向總統府、行政院、立法院黨團陳情，質疑《選罷法》草案限制曾觸犯《洗錢防制法》者終身不得參選，不僅無視更生保護，還違反比例原則；陳今天上午二度北上，參與「新台灣國策智庫」舉辦的《選罷法》第26條修法爭議研討會。

《ETtoday新聞雲》現場觀察，陳水扁今日面對媒體頻頻提問，並未接受採訪，僅在會場最末位「旁聽」，不時還振筆疾書紀錄筆記，隨著講者談話內容點點頭，表達贊同之意。

台灣財經刑法研究學會理事長、台大法學院退休教授陳志龍會中激動拍桌說，「褫奪公權」是《刑法》的從刑，且有期限，除了死刑或無期徒刑才會有無期限的褫奪公權，但《選罷法》修法內容卻規定「終身剝奪」，這是滑天下之大稽、阿搭馬孔固力（日語，指頭腦灌水泥）的修法內容，不僅違憲，且違反大學一年級法學課程的授課內容。

淡江大學公行系助理教授涂予尹補充，若單就《洗錢防制法》來討論，該法構成的犯罪類型樣態非常多元，從7年以下、到2年以下都有，但《選罷法》修法內容不論犯罪樣態、輕重，均無限期剝奪人民擔任候選人的資格，這已嚴重牴觸司法及立法權力分立的界線。

真理大學人文與資訊學系助理教授陳俐甫說，萬不可回到19世紀，利用「流放」的方式「驅趕」一些人，讓這些人不能行使公民參政的權利；他認為，修法內容應該限於妨礙民主的相關行為，「只要參加黑道，或當黑道小弟什麼的，就終身不得參選，這會有問題」，加上許多詐騙案也與《洗錢防制法》有關，用現在的修法方式排黑金，恐會排到「無限多人」，有些人將會被「內部流放」。

知名公法學者朱武獻會中呼籲，此次修法是由民進黨立委羅致政、何志偉率先提出，呼籲立委們應該撤回提案，讓修法面向比較周延、字字斟酌比較好。

▲▼陳水扁參與選罷法修法研討會。（圖／記者屠惠剛攝）

▲▼陳水扁參與選罷法修法研討會。（圖／記者屠惠剛攝）

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