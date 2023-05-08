出席座談會被問陳致中條款　扁自稱沒牌照記者「今不談個案」

▲陳水扁今天在修法爭議研討會中勤抄筆記。（圖／記者呂晏慈攝）

記者呂晏慈／台北報導

立法院內政委員會上月初審攸關防堵黑金參政的《公職人員選舉罷免法》部分條文修正草案，朝野立委對曾犯《洗錢防制法》終身不得參選的規定無共識，前總統陳水扁8日再度北上參與修法爭議研討會。陳水扁會末問答環節發言自稱「沒有牌照的記者」，今天來旁聽、上課、充電，聆聽法界前輩的高見，並把重點記錄下來。

民進黨高雄市議員陳致中因涉洗錢案遭判刑1年定讞，其父陳水扁上周首度行使請願權，向總統府、行政院、立法院黨團陳情，質疑《選罷法》草案限制曾觸犯《洗錢防制法》者終身不得參選，不僅無視更生保護，還違反比例原則；陳今天上午二度北上，參與「新台灣國策智庫」舉辦的《選罷法》第26條修法爭議研討會。

媒體會中詢問陳水扁，倘若此次修法排除《洗錢防制法》，如何回應外界對於「陳致中條款」的憂慮？對此，陳水扁說，「沒有記者在問記者的啦」，雖然他今天沒有記者證，但是來旁聽、上課、充電，聆聽法界前輩的高見，並把重點記錄下來，所以自己是另類的「記者」，拜託各位「有牌照的記者」不要問他這位「沒有牌照的記者」，拜託，今天不談個案。

另針對此問題，知名公法學者朱武獻表示，現在《刑法》已有褫奪公權的規定，就陳致中的案子來說，該案沒有宣告褫奪公權，因此沒有這個問題，並重申修法內容保證違憲，大家不要談個案。

開南大學法律系前主任張正修補充，想要打擊國民黨的黑金，也不能讓他們不能選，《選罷法》修法內容攸關全國人民的權益，請媒體不要解讀為「陳水扁條款」、「陳致中條款」，這樣反而會造成民進黨面對修法的壓力越來越大。他疾呼，媒體的報導反而會讓台灣越來越違反人權。

▼陳水扁今天北上參與修法爭議研討會。（圖／記者屠惠剛攝，下圖同）