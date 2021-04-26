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華航染疫機師曝可能感染源　外站酒測吹2次！地勤調整吹嘴沒戴手套

記者賴文萱／台北報導

華航機師已累計7人染疫，昨天新增確診的案1101華航機師試圖回想到底哪個環節出問題，懷疑可能是在德國進行酒測時，當地地勤交遞物品時沒有戴手套。不過，目前相關確診個案仍無法確定感染源，華航也持續全力配合指揮中心執行疫調、擴大採檢及加速施打疫苗，盼能儘速了解原因跟加強防範。

目前華航染疫機師分別為台籍機師案1078、1079，以及印尼籍機師案1091，另有一名飛澳洲後確診的印尼籍機師，在台未列案號，但其同住家人確診，為案1090。24日公布的案1092也是機師，25日也再增加2名機師確診，分別為案1100、1101。

▲▼華航英國班機返台 機組人員。（圖／記者李毓康攝）

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▲華航機師累積7人染疫，至今尚無法確定感染源。（圖／記者李毓康攝）

桃園市機師職業工會理事及華航機師陳蓓蓓表示，在疫情之下，機師執勤時候都很小心，也做了比要求更多的防範，很多人已經噴酒精噴到手龜裂，但沒想到還是出了問題。她說，大家也覺得很奇怪，很努力回想在過程中到底有哪些環節出了差錯，可能想到哪一次拿了一個東西，對方沒有戴手套，或是上班到總部報到沒有分流，也懷疑量測體溫的溫度計是共同區域等。

據指出，案1101機師就懷疑自己可能是在德國進行酒測時被感染，因為那天進行執勤前酒測吹了2次，但地勤調整吹嘴時候沒戴手套，他也提醒其他人在德國酒測要小心。陳蓓蓓說，因為還沒辦法釐清感染源，大家是有這個的一個猜測，覺得可能執行程序的人沒有戴手套部分是有可能，但也只是懷疑，還沒辦法判斷確切原因。

陳蓓蓓說，目前機師們都有提出還可以改善的流程，例如，先前從亞洲中停印度再到歐洲的這段航程，由於航程時間接近24小時，過去會中停印度加油，順便補充食物、用水，但因為印度疫情又變得相當嚴峻，現在這段就不做了，直接從台灣帶足食物跟飲水，盡量避免去進行有疑慮的部分。

▲▼華航機師確診關係圖。（圖／記者嚴云岑製）

▲截至4/25華航機師確診關係圖。（圖／記者嚴云岑製）

不過，針對染疫機師的說法，華航表示，法蘭克福地勤人員均按酒測器使用操作規定，執行酒測前先針對酒測器及手部進行清潔消毒，酒測器使用全新未拆封吹嘴，並僅限一次性使用，維護雙方健康安全。

有關新冠疫情資訊均由指揮中心統一公布，華航恪遵傳染病防治法相關規範，全力配合疫調，協助釐清相關案例可能的感染源，以利疫情控制及有效防疫。在靜待指揮中心公布調查結果前，齊心防疫為首要目標，期盼外界勿加臆測，以免造成不必要的惶恐不安及歧視誤解。

機組員眼看確診案例持續增加，卻依然得冒著「不知名感然源」風險，在時時刻刻擔心自己成為下一個確診案例下，每日堅守崗位繼續執勤。疫情爆發以來機師處於高壓環境下，除了在外站的防疫措施相當嚴格外，許多機師還會在進房間後再度消毒，並自備枕頭套等，在這種情況下仍有人中鏢，令機師們相當灰心，對於確診原因也「摸不著頭緒」。

機師工會呼籲，由於難以理解當前風險來源為何，機組員對於可能染疫的不安與恐慌正在擴大蔓延中，工會希望指揮中心與航空公司全面調查，儘速找出問題的根源，並且快速制定補強與風險調控的方向與作為。

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