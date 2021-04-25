華航7確診機師「分屬2機隊」　陳時中：我不認為是部桃事件翻版

記者嚴云岑／台北報導

華航機師染疫再擴大，目前累積7人確診，有4人是飛澳洲機師回溯匡列採檢確診，指揮中心已要求對1272名前艙機組員全數採檢，目前核酸檢驗已採261人，一人陽性；血清檢驗已採200人、199陰性，1人檢驗中。指揮官陳時中表示，這幾天會以每天一、兩百人速度採檢。雖然有3機師驗出同一株病毒，但他也不認為這是部桃事件翻版。

華航確診的7名機師分別為台籍機師案1078、1079，以及印尼籍機師案1091，另有一名飛澳洲後確診的印尼籍機師，在台未列案號，但其同住家人確診，為案1090。24日公布的案1092也是機師。今（25）日也有2名機師案1100、1101。

指揮中心上午邀請相關單位召開華航確診個案第三次討論會，討論檢疫與採檢措施。陳時中表示，上午有特別詢問，確診的機師分別執飛747、A350、350機型，其中A350與350為同一機隊，不同機隊不會混飛，也沒有看到對內機組員有群聚情形。

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▲截至4/25華航機師確診關係圖。（圖／記者嚴云岑製）

隨著確診機師病毒基因序列比對陸續出爐，已知有3人感染英國變異株，指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞也表示，「不能排除為同一事件」。

被問及此次機師染疫是否可視為部桃事件翻版？陳時中表示，「我不認為是。」因為華航感染源尚未釐清，加上部桃是在醫院裡，被感染的都是病人，病毒傳播嚴重度會增高，而機組員大部分都是健康的人，且都是以3人左右團隊長時間接觸，大團隊接觸時間短，之後會去查大團隊接觸可能性，希望能把傳播鏈找出來。

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