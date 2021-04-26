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快訊／65位台科大學生曾去清真寺　北市目前還沒接到中央通報

▲▼台北市副市長黃珊珊。（圖／記者袁茵攝）

▲台北市副市長黃珊珊出席防疫防護裝置捐贈儀式。（圖／記者袁茵攝，下同）

記者袁茵／台北報導

華航印尼籍機師確診新冠肺炎，在台足跡曾到過清真寺，25日再爆出有65名台科大外籍生曾與染疫機師同場，被校方要求自主健康管理。身為台北市防疫指揮官的台北市副市長黃珊珊26日表示，台科大學生是早上看新聞才知道的，目前北市府都還沒接到通報，希望中央儘快把有需要疫調的部分通報給北市府，否則這群人可能活動範圍都在北市市區，甚至搭乘公共運輸。

黃珊珊26日上午出席「臉護士智能防疫防護裝置」捐贈儀式記者會，該智能防疫防護裝置能夠偵測民眾有無戴上口罩，並整合了自動臉部辨識、體溫偵測、自動酒精噴灑器3項功能，由和成欣業股份有限公司 （HCG）發揮企業愛心，致贈北市20台「臉護士智能防疫防護裝置（LENUS）」，未來將優先分配至第一線防疫社福等單位使用。

黃珊珊在致詞時提及，很高興看到企業捐贈防護裝置，畢竟防疫已經超過1年多，但這2天又開始緊張起來，自己剛剛想著「如果這設備放在清真寺有多好，就知道有誰來過了。」北市府仍希望民眾提高警覺，將口罩戴好戴滿。

▲▼台北市副市長黃珊珊。（圖／記者袁茵攝）

面對近來清真寺問題，讓許多人討論到實聯制重要性，黃珊珊會後受訪時表示，中央秋冬專案主要是針對強制戴口罩為主，沒有強制實聯制部分，當然北市府公有場館都有做到實聯制，而清真寺則是原本有做，卻於2月停掉，防疫工作有些鬆懈。

黃珊珊指出，既然發生類似事情，接下來可能各個大型活動都會盡量去宣導，或是提供台北通給對方做使用，這樣也能省下實聯制的人力物力問題，不只有清真寺，其他宗教活動都可能有類似狀況，就統一SOP來用E化做協助。

至於預計於5月16日舉行的台北開齋節活動是否受到影響？黃珊珊表示，仍維持「新常態」，北市現在朝著辦的方向規劃，但若有任何狀況，可能隨時做調整，甚至不排除停辦。

針對65名台科大學生與確診機師參加同場清真寺活動，黃珊珊回應，看到新聞才得知此事，「我也很shock。」因為照理來講，北市的疫調是由北市衛生局處理，但他們看到新聞跑馬燈時才得知此事，「這部分我們沒接到任何通報。」這些學生在北市到底有多少人、需要做哪些疫調，目前北市衛生局疾管科都還沒接到通報，「這是我們覺得不可思議的。」

▲▼65大學生去過清真寺，和染疫機師參加同活動，台科大急消毒。（圖／台科大提供）

▲65位大學生去過清真寺，和染疫機師參加同活動，台科大急消毒。（圖／台科大提供）

黃珊珊說，學生屬於教育部管，希望中央能盡快把需要協助、疫調的部分通報給北市府，他們才能知道從何下手，否則這些人的活動範圍可能都在北市市區，甚至搭乘公共運輸，北市府希望能有相關資料，可是「目前為止都還沒有。」

最後，是否有從中央收到除了台科大外，其餘400人的資料？黃珊珊表示，有請清真寺提供可掌握名冊，大約100多人，已有聯絡70幾位，還有幾位正在聯絡當中，而他們日前也有對外發布，請16日參加清真寺聚會的民眾，若有呼吸道症狀或不舒服等，可撥打防疫專線或1999與台北市政府聯絡。

黃珊珊透露，有1、2名民眾已回報身體不舒服情況，做採檢後確定為陰性，「只要有通報回來，都會做監控。」但仍擔心還有像台科大學生等相關情況，這部分目前北市都還沒資料，若民眾有參加活動，麻煩一定要和市府聯絡；比較可以安慰的是，這些參與活動時，都有佩戴口罩。

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