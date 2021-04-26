　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

染疫者鼻喉出血！　印度新冠毒株「三重突變」驚現新症狀

記者詹雅婷／綜合報導

印度新冠疫情猶如野火迅速蔓延，光是過去4日就超過百萬人確診。德里赫爾維蒂婭醫療中心顧問醫師錢德拉（Souradipta Chandra）透露，患者除了出現喉嚨痛、嗅味覺喪失、發燒等症狀外，更出現鼻子喉嚨流血、意識模糊等新症狀，「我相信病毒已出現雙重、甚至是三重突變。」

▲▼ 印度第2波新冠疫情慘重。（圖／路透）

▲印度第2波新冠疫情慘重。（圖／路透，下同）

錢德拉23日接受印媒ANI採訪時指出，新型病毒突變似乎無法被RT-PCR （反轉錄酶PCR）檢測出來，且此次的突變似乎也已經讓染疫者出現新症狀，呼籲大眾應該避免前往人潮擁擠的地方，因為突變後的病毒似乎具有極強的傳染力。

▲▼ 印度第2波新冠疫情慘重。（圖／路透）

錢德拉表示，印度當地患者出現的症狀，除了有喉嚨痛、身體痠痛、發燒、嗅味覺喪失之外，還出現腹瀉、腹痛、皮疹、結膜炎、腦霧（brain fog，大腦短期記憶力差、注意力不集中的暫時症狀）、手腳趾頭異常變色、鼻子喉嚨流血等。

面對不斷激增的染疫者人數，當地醫療體系瀕臨崩潰，醫院滿床、氧氣與抗病毒藥物嚴重短缺。錢德拉坦言，第2波疫情遠比首波疫情更危險，死亡率增加中，「但我要審慎樂觀說，死亡率是可以控制的，但大家應該要避免不必要的旅行，避開所有擁擠的地方，因為這會導致疫情蔓延。」

ET快訊
挺過直播露點…網紅家家新身分曝光！　台南宮廟當「超胸禮生」
陽明1年「漲10倍」賺翻！　分析師曝「買飆股」1撇步：才抱得
北市新開幕「160元吃到飽」！　網嗨：喝拿鐵就回本
人妻偷給出軌尪吃「陽痿藥」　PO文報喜：他現在很乖

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

他海邊垂釣拉起「227公斤巨鯊」　快跟船一樣大！纏鬥1小時才抓到

7月大女嬰遭「強摀口鼻」活活悶死！　狠母：育兒好苦

將美國列「不友好國家」名單　俄外交部嗆：可以準備打包回家了

日急缺醫護...東奧還打算再徵「500護理師」駐場支援！網炸鍋

新加坡交長證實　已提議與台灣建立旅遊泡泡

女租客抗性侵被房東割喉　姪女開門嚇壞...7個月大女嬰大哭伴屍

印度燒屍煉獄！德里宣布18歲以上「免費接種」　急購1340萬劑疫苗

印尼潛艦沉沒53死　總統佐科威：罹難者子女教育費「政府包了」

印度確診人數破1600萬　政府卻要求推特刪除批評防疫貼文

可樂一秒變「暴衝火箭」　女店員差點爆頭...意外被疫情擋板救命

周杰倫出現讓玖壹壹「緊張挫賽」 《來個蹦蹦》衝下台..ELLA熱舞超嗨！

小甜甜老公終於露臉！　陽光長相曝光...她公開超閃告白片

王彩樺「脫衣露右奶」嚇壞LuLu惹　要她快交男友：一直揉乳腺才暢通

外送員到餐廳取餐問等待時間！ 女店員竟回「給下一位」他傻眼

婚禮進行到一半...周興哲突登台獻唱！　賓客全嗨翻：是本人，不是假的

騎士疑超車不慎噴對向聯結車底 連人帶車遭重輾...頭顱破裂慘死

Lulu撞場蔡依林「我也滿像Jolin的(?」　看到前男友名字不要怕：總是要面對的

恩女來青島？貓咪大軍碼頭迎接　聚集「圍繞討食」萌翻網：夢幻島

74歲婦為躲家暴「離家出走50年」　平時靠打零工、借住廟宇維生！

替亡父圓夢！把骨灰封入保齡球　兒連12次全倒「300分完美比賽」

他海邊垂釣拉起「227公斤巨鯊」　快跟船一樣大！纏鬥1小時才抓到

7月大女嬰遭「強摀口鼻」活活悶死！　狠母：育兒好苦

將美國列「不友好國家」名單　俄外交部嗆：可以準備打包回家了

日急缺醫護...東奧還打算再徵「500護理師」駐場支援！網炸鍋

新加坡交長證實　已提議與台灣建立旅遊泡泡

女租客抗性侵被房東割喉　姪女開門嚇壞...7個月大女嬰大哭伴屍

印度燒屍煉獄！德里宣布18歲以上「免費接種」　急購1340萬劑疫苗

印尼潛艦沉沒53死　總統佐科威：罹難者子女教育費「政府包了」

印度確診人數破1600萬　政府卻要求推特刪除批評防疫貼文

可樂一秒變「暴衝火箭」　女店員差點爆頭...意外被疫情擋板救命

「光影藝術節」人潮增3倍！國美館宣告明年續辦　打造台中藝文品牌

謝國城青少棒／父親郭勇志調整揮臂　郭宸安壓制U12黃天賜

銀行主管私密照被外流　律師兩點說明：爆料者恐面臨法律責任

減肥狂嗑瀉藥「反害便秘」！把握3個生活習慣也能瘦

空碗變黃色！屁貓「童子尿」自動補滿　媽氣炸「新名字」惹得禍

北市信義區2變態男！別人安全帽當小便斗尿尿　車主傻眼怒報警

台新金男主管遭爆劈腿4女　總行遭蛋洗！警調監視器追2男

臭屁嬰仔自揭「馬子狗」行徑！　罕見落下男兒淚耍感性

IKEA台灣最老店舖熄燈降旗　數百名員工民眾齊聚說拜拜

長期枯旱濁水溪下游現斷流　裸露河床成魚蝦墳場...網嘆：浩劫

薄紗辣妹跨坐大腿！他春酒被肉彈洗臉　爽完5秒...超慘下場曝光

國際熱門新聞

印尼潛艦53官兵生前影片曝！「再見」歌詞如遺言

印度染疫遺體「露天火化」成地獄　富豪包機逃英國

沒有手機40天！法15男女「終極隔離實驗」結果曝

緬甸「天菜和尚」挺示威遭逮！憔悴近照曝光

2機「高空對撞前」最後照片曝光

拜登「種族滅絕說」延燒　華郵曝原因

他肉身擋車阻下滑　兒親睹父慘死

伊拉克醫院82死110傷　衛生部長遭停職

印度疫情失控！　「防疫隊長」：美擬輸送AZ疫苗

男師談性騷：男生被性侵不會舉報　反而會很爽

印尼海軍離家「兒爆哭阻止」竟永別

巴塞隆納網球公開賽　納達爾奪生涯第12冠

差7天退休！　66歲慈父遭「飛石貫穿」擊中亡

印度連3天確診飆30萬！　白宮伸援手

更多熱門

相關新聞

快訊／65位台科大學生曾去清真寺　北市目前還沒接到中央通報

快訊／65位台科大學生曾去清真寺　北市目前還沒接到中央通報

華航印尼籍機師確診新冠肺炎，在台足跡曾到過清真寺，25日再爆出有65名台科大外籍生曾與染疫機師同場，被校方要求自主健康管理。身為台北市防疫指揮官的台北市副市長黃珊珊26日表示，台科大學生是早上看新聞才知道的，目前北市府都還沒接到通報，希望中央儘快把有需要疫調的部分通報給北市府，否則這群人可能活動範圍都在北市市區，甚至搭乘公共運輸。

華航染疫機師曝「可能感染源」

華航染疫機師曝「可能感染源」

華航7機師染疫「風險高過醫護」　專家籲延長居檢

華航7機師染疫「風險高過醫護」　專家籲延長居檢

印度疫情失控！　「防疫隊長」：美擬輸送AZ疫苗

印度疫情失控！　「防疫隊長」：美擬輸送AZ疫苗

印度連3天確診飆30萬！　白宮伸援手

印度連3天確診飆30萬！　白宮伸援手

關鍵字：

新冠肺炎COVID-19世界疫情突變病毒印度

讀者迴響

熱門新聞

2女拒檢遭警連開2槍　她中彈身亡

連千毅出手了！警告柔道教練：你會很困難

「工具人之亂」沉默6天　人妻網紅回應了

Ella道歉五月天　阿信回應了！

女中橫燒炭遺書留絕筆　同車2男是獨子

即／台中7歲柔道童狀況好轉！

3年輕男女中橫輕生！1男是北市交通大隊分隊長

法國媒體讚爆台灣　她來台傻眼：差那麼多

中橫2男1女陳屍車內！「事發前5天對話」曝光

柔道館「80人群組邪教式對話」曝光！家長冷血回應

家長求「CP值最高的才藝」！過來人激推1項

雨天巧遇「傘柴童子」等紅燈萌翻

曾是《超偶》冠軍！警察臨檢問「你現在怎麼這樣」

內鍋洗米被男友罵　她PO文引論戰

驚悚撞擊畫面曝　騎士噴進車底亡

更多

最夯影音

更多
周杰倫出現讓玖壹壹「緊張挫賽」 《來個蹦蹦》衝下台..ELLA熱舞超嗨！

周杰倫出現讓玖壹壹「緊張挫賽」 《來個蹦蹦》衝下台..ELLA熱舞超嗨！
小甜甜老公終於露臉！　陽光長相曝光...她公開超閃告白片

小甜甜老公終於露臉！　陽光長相曝光...她公開超閃告白片

王彩樺「脫衣露右奶」嚇壞LuLu惹　要她快交男友：一直揉乳腺才暢通

王彩樺「脫衣露右奶」嚇壞LuLu惹　要她快交男友：一直揉乳腺才暢通

外送員到餐廳取餐問等待時間！ 女店員竟回「給下一位」他傻眼

外送員到餐廳取餐問等待時間！ 女店員竟回「給下一位」他傻眼

婚禮進行到一半...周興哲突登台獻唱！　賓客全嗨翻：是本人，不是假的

婚禮進行到一半...周興哲突登台獻唱！　賓客全嗨翻：是本人，不是假的

熱門快報

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

2020東京奧運議題看這裡！最即時！最多元！最豐富！

大型廚藝選秀節目《料理之王2》 即將開戰！！

大型廚藝選秀節目《料理之王2》 即將開戰！！

5/14起每週五晚間9點鎖定《ETtoday新聞雲》。殘酷賽制全面升級，誰能奪下最終王位！？

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面