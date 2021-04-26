染疫者鼻喉出血！　印度新冠毒株「三重突變」驚現新症狀

記者詹雅婷／綜合報導

印度新冠疫情猶如野火迅速蔓延，光是過去4日就超過百萬人確診。德里赫爾維蒂婭醫療中心顧問醫師錢德拉（Souradipta Chandra）透露，患者除了出現喉嚨痛、嗅味覺喪失、發燒等症狀外，更出現鼻子喉嚨流血、意識模糊等新症狀，「我相信病毒已出現雙重、甚至是三重突變。」

▲印度第2波新冠疫情慘重。（圖／路透，下同）

錢德拉23日接受印媒ANI採訪時指出，新型病毒突變似乎無法被RT-PCR （反轉錄酶PCR）檢測出來，且此次的突變似乎也已經讓染疫者出現新症狀，呼籲大眾應該避免前往人潮擁擠的地方，因為突變後的病毒似乎具有極強的傳染力。

錢德拉表示，印度當地患者出現的症狀，除了有喉嚨痛、身體痠痛、發燒、嗅味覺喪失之外，還出現腹瀉、腹痛、皮疹、結膜炎、腦霧（brain fog，大腦短期記憶力差、注意力不集中的暫時症狀）、手腳趾頭異常變色、鼻子喉嚨流血等。

面對不斷激增的染疫者人數，當地醫療體系瀕臨崩潰，醫院滿床、氧氣與抗病毒藥物嚴重短缺。錢德拉坦言，第2波疫情遠比首波疫情更危險，死亡率增加中，「但我要審慎樂觀說，死亡率是可以控制的，但大家應該要避免不必要的旅行，避開所有擁擠的地方，因為這會導致疫情蔓延。」