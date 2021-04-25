　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

快訊／華航機師染疫再+2！累計7人確診　飛澳確診回溯匡列揪出

記者嚴云岑／台北報導

華航機師染疫風波再擴大！指揮中心今（25）日下午2時召開臨時記者會，指揮官陳時中宣布，又新增1名機師與1名居家檢疫機師確診，為飛澳染疫印尼籍機師擴大匡列的接觸者之一，目前已累計7機師與1家人染疫。

▲▼指揮中心指揮官陳時中。（圖／指揮中心提供）

▲指揮中心指揮官陳時中。（圖／指揮中心提供）

[廣告]請繼續往下閱讀...

今日確診的機師分別為案1100與1101，都是本國籍男性。案1100年約50多歲，在4/13-4/17到美國，4/20由公司安排自費期滿採檢，當時是陰性。4/22指揮中心針對澳洲陽性個案回溯採檢，到今日確診，Ct值36，後續核酸檢驗和血清抗體都是陰性。

案1101為本國籍30多歲男性，為同公司貨機機師，與同機型機組員執飛到德國，4/22返台進行3天居檢，採檢陽性，Ct值23，住院後變34，血清抗體都是陰性。

▲▼在澳洲確診的機師接觸者採檢結果。（圖／指揮中心提供）

▲▼確診機師接觸者採檢結果。（圖／指揮中心提供）

▲▼案1092、1100、1101師接觸者採檢結果。（圖／指揮中心提供）

截至24日，華航確診的5名機師分別為台籍機師案1078、1079，以及印尼籍機師案1091，另有一名飛澳洲後確診的印尼籍機師，在台未列案號，但其同住家人確診，為案1090。24日公布的案1092也是機師。

依據指揮中心資訊，案1078、1079經過病毒基因定序，已確認感染英國變異株，接觸者還有2人待採檢；在澳染疫機師昨擴大匡列248人，已採檢73人中就有3人陽性。

機組人員居家檢疫剛從5天放寬為3天，華航5天內就爆出5名機師染疫，感染源待釐清。中央流行指揮中心上午召開華航確診個案第三次討論會，邀請相關單位出席，討論是否要加嚴檢疫規定。華航也於昨晚公告新增血清抗體採檢，盼釐清感染源。

▲▼華航機師確診關係圖。（圖／記者嚴云岑製）

▲截至4/25華航機師確診關係圖。（圖／記者嚴云岑製）

在華航機師染疫事件爆發後，指揮中心擴大匡列前艙1272名機組員進行採檢，預計在5月1日前完成。

華航表示，依指揮中心規劃擴大採檢，自今（25）日起安排無需居家檢疫、未執勤的所有機師分批進行，正在執勤者待返台完成居家檢疫後再行採檢；據指出，1272多位華航機師採檢部分，除了原先就須進行的PCR核酸檢測外，還新增驗血清抗體篩檢，釐清感染源。

【你可能也想看】
►華航機師案1100「採檢時陰時陽」　陳時中：有偽陽性可能
►華航機師案驗出「4例英國變異株」　羅一鈞：不排除為同一起事件
►檢疫期搭計程車轉高鐵參加鐵人三項　陳時中：科威特男處分進行中

►華航1272機師施打疫苗列優先不排除停飛　全面加採血清抗體
►華航7確診機師「分屬2機隊」　陳時中：我不認為是部桃事件翻版
►對抗南非變異株「高端要打第三劑」　張上淳：臨床試驗做了才知道

ET快訊
教練出來面對！7歲童恐成植物人　柔道館被灑冥紙、丟雞蛋

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

法國媒體讚爆台灣　大眼妹來台傻眼「為什麼差那麼多」

上課叫外送！女傳訊求送上3樓　秒接電話嗆「不下來拿我就吃掉」

南化水庫有望進帳67萬噸！曾文還很渴　官員：這波雨有下對地方

玩溜滑梯「撞護欄骨裂」！男童躺病床打石膏哀號　實測結果超傻眼

奧客訂飲料備註「我全都要」…只付10元　網給暗黑菜單：加這個！

台科大65生去過清真寺「住同宿舍」！校方還原過程　緊急安排曝光

65大學生去過清真寺！和染疫機師參加同活動　台科大：暫勿入校

「工具人之亂」5萬人朝聖　人妻網紅沉默6天發聲明：不排除提告

妻子回家就想要！富二代喜獲3子女…驗血聽真相崩潰

機師全面擴大採檢+接種疫苗打亂班表　華航將適度調整航班

周杰倫出現讓玖壹壹「緊張挫賽」 《來個蹦蹦》衝下台..ELLA熱舞超嗨！

外送員到餐廳取餐問等待時間！ 女店員竟回「給下一位」他傻眼

婚禮進行到一半...周興哲突登台獻唱！　賓客全嗨翻：是本人，不是假的

小甜甜老公終於露臉！　陽光長相曝光...她公開超閃告白片

王彩樺「脫衣露右奶」嚇壞LuLu惹　要她快交男友：一直揉乳腺才暢通

Lulu撞場蔡依林「我也滿像Jolin的(?」　看到前男友名字不要怕：總是要面對的

騎士疑超車不慎噴對向聯結車底 連人帶車遭重輾...頭顱破裂慘死

替亡父圓夢！把骨灰封入保齡球　兒連12次全倒「300分完美比賽」

恩女來青島？貓咪大軍碼頭迎接　聚集「圍繞討食」萌翻網：夢幻島

74歲婦為躲家暴「離家出走50年」　平時靠打零工、借住廟宇維生！

法國媒體讚爆台灣　大眼妹來台傻眼「為什麼差那麼多」

上課叫外送！女傳訊求送上3樓　秒接電話嗆「不下來拿我就吃掉」

南化水庫有望進帳67萬噸！曾文還很渴　官員：這波雨有下對地方

玩溜滑梯「撞護欄骨裂」！男童躺病床打石膏哀號　實測結果超傻眼

奧客訂飲料備註「我全都要」…只付10元　網給暗黑菜單：加這個！

台科大65生去過清真寺「住同宿舍」！校方還原過程　緊急安排曝光

65大學生去過清真寺！和染疫機師參加同活動　台科大：暫勿入校

「工具人之亂」5萬人朝聖　人妻網紅沉默6天發聲明：不排除提告

妻子回家就想要！富二代喜獲3子女…驗血聽真相崩潰

機師全面擴大採檢+接種疫苗打亂班表　華航將適度調整航班

印度日增逾30萬染疫！　美「防疫隊長」佛奇：考慮輸送AZ疫苗

巴塞隆納網球公開賽　納達爾苦鬥近4小時「奪生涯第12冠」

印度連3天確診飆破30萬！　白宮：美國正趕工提供疫苗原料

CEO自砍9成年薪！讓員工「起薪200萬」　最初被看衰…6年後現況曝

與友吵架賭氣「一路飆闖紅燈」撞車進超商　女客結帳慘遭夾困3人傷

台南鄰居「天天洗車庫」灑水30分！他怒公布濕地照　慘遭逆轉打臉

法國媒體讚爆台灣　大眼妹來台傻眼「為什麼差那麼多」

上課叫外送！女傳訊求送上3樓　秒接電話嗆「不下來拿我就吃掉」

南化水庫有望進帳67萬噸！曾文還很渴　官員：這波雨有下對地方

86歲嬤離奇消失「狂揮手」…魔神仔遮眼！兒看不見聽一句話爆雞皮

男失聯多年躺基隆拖吊場車內　通知姊取車...驚見弟成「木乃伊」

生活熱門新聞

「工具人之亂」沉默6天　人妻網紅回應了

《全明星2》緋聞狂爆！抓包江宏傑1句話打臉

65大學生去過清真寺！與染疫機師同活動

妻子回家就啪狂生3胎！夫驗血崩潰

奧客叫飲料外送　備註：全配料都要

台科大65生去過清真寺　校方安排曝光

周四鋒面雨彈開炸！新一波雨區曝

玩溜滑梯撞護欄骨裂！男童打石膏哀號

捷運哪一站最該廢掉　網點名它：沒存在必要

法國媒體讚爆台灣　她來台傻眼：差那麼多

竹科男特斯拉當小黃　同行曝5年省百萬

妻姓「第五」！小孩決定從母姓　全台僅7人

大甲媽禮生48萬人追蹤　素顏照曝光讓網瘋了

教育部證實：台灣觀光學院最快6月核定是否停辦

更多熱門

相關新聞

工人遭太魯閣號撞飛　台鐵承包商道歉了

工人遭太魯閣號撞飛　台鐵承包商道歉了

台鐵405次太魯閣號24日上午，不慎撞上入侵武塔站鐵軌的王姓施工工人，王男被高速撞上後翻滾一圈，倒地不起，畫面相當驚悚，意外更引起關注；林姓承包商特此向社會大眾道歉，並配合停工靜待調查。

砂石車一路狂瀉　彰化市驚見300米「土石流」

砂石車一路狂瀉　彰化市驚見300米「土石流」

獨／7歲童遭摔腦重傷　小四學長列證人請回

獨／7歲童遭摔腦重傷　小四學長列證人請回

對抗南非變異株高端要打第三劑　張上淳這樣說

對抗南非變異株高端要打第三劑　張上淳這樣說

飛澳確診機師擴大匡列285人！已揪4陽性

飛澳確診機師擴大匡列285人！已揪4陽性

關鍵字：

影音

讀者迴響

熱門新聞

連千毅出手了！警告柔道教練：你會很困難

「工具人之亂」沉默6天　人妻網紅回應了

柔道館「80人群組邪教式對話」曝光！家長冷血回應

驚悚撞擊畫面曝　騎士噴進車底亡

鳳梨「19.5cm不含頭」驚人形狀全被拍！

路易莎咖啡8人一氧化碳中毒　員工當場倒地

《全明星2》緋聞狂爆！抓包江宏傑1句話打臉

丫頭深夜突PO「心碎黑白文」！

印尼潛艇找到了　53船員全部死亡

65大學生去過清真寺！與染疫機師同活動

《全明星》跳遠破3次紀錄！他一躍「超過尺標」

曾是《超偶》冠軍！警察臨檢問「你現在怎麼這樣」

鳳梨被媽媽哄睡幫蓋被！夢幻臥室曝光

四度盜錄柯南電影　20秒片罰75萬

丈夫癖好超特殊！人妻聽交換條件秒動心

更多

最夯影音

更多
周杰倫出現讓玖壹壹「緊張挫賽」 《來個蹦蹦》衝下台..ELLA熱舞超嗨！

周杰倫出現讓玖壹壹「緊張挫賽」 《來個蹦蹦》衝下台..ELLA熱舞超嗨！
外送員到餐廳取餐問等待時間！ 女店員竟回「給下一位」他傻眼

外送員到餐廳取餐問等待時間！ 女店員竟回「給下一位」他傻眼

婚禮進行到一半...周興哲突登台獻唱！　賓客全嗨翻：是本人，不是假的

婚禮進行到一半...周興哲突登台獻唱！　賓客全嗨翻：是本人，不是假的

小甜甜老公終於露臉！　陽光長相曝光...她公開超閃告白片

小甜甜老公終於露臉！　陽光長相曝光...她公開超閃告白片

王彩樺「脫衣露右奶」嚇壞LuLu惹　要她快交男友：一直揉乳腺才暢通

王彩樺「脫衣露右奶」嚇壞LuLu惹　要她快交男友：一直揉乳腺才暢通

熱門快報

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

2020東京奧運議題看這裡！最即時！最多元！最豐富！

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面