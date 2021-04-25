快訊／華航機師染疫再+2！累計7人確診　飛澳確診回溯匡列揪出

記者嚴云岑／台北報導

華航機師染疫風波再擴大！指揮中心今（25）日下午2時召開臨時記者會，指揮官陳時中宣布，又新增1名機師與1名居家檢疫機師確診，為飛澳染疫印尼籍機師擴大匡列的接觸者之一，目前已累計7機師與1家人染疫。

▲指揮中心指揮官陳時中。（圖／指揮中心提供）



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今日確診的機師分別為案1100與1101，都是本國籍男性。案1100年約50多歲，在4/13-4/17到美國，4/20由公司安排自費期滿採檢，當時是陰性。4/22指揮中心針對澳洲陽性個案回溯採檢，到今日確診，Ct值36，後續核酸檢驗和血清抗體都是陰性。

案1101為本國籍30多歲男性，為同公司貨機機師，與同機型機組員執飛到德國，4/22返台進行3天居檢，採檢陽性，Ct值23，住院後變34，血清抗體都是陰性。

▲▼確診機師接觸者採檢結果。（圖／指揮中心提供）

截至24日，華航確診的5名機師分別為台籍機師案1078、1079，以及印尼籍機師案1091，另有一名飛澳洲後確診的印尼籍機師，在台未列案號，但其同住家人確診，為案1090。24日公布的案1092也是機師。

依據指揮中心資訊，案1078、1079經過病毒基因定序，已確認感染英國變異株，接觸者還有2人待採檢；在澳染疫機師昨擴大匡列248人，已採檢73人中就有3人陽性。

機組人員居家檢疫剛從5天放寬為3天，華航5天內就爆出5名機師染疫，感染源待釐清。中央流行指揮中心上午召開華航確診個案第三次討論會，邀請相關單位出席，討論是否要加嚴檢疫規定。華航也於昨晚公告新增血清抗體採檢，盼釐清感染源。

▲截至4/25華航機師確診關係圖。（圖／記者嚴云岑製）

在華航機師染疫事件爆發後，指揮中心擴大匡列前艙1272名機組員進行採檢，預計在5月1日前完成。

華航表示，依指揮中心規劃擴大採檢，自今（25）日起安排無需居家檢疫、未執勤的所有機師分批進行，正在執勤者待返台完成居家檢疫後再行採檢；據指出，1272多位華航機師採檢部分，除了原先就須進行的PCR核酸檢測外，還新增驗血清抗體篩檢，釐清感染源。

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