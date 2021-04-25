對抗南非變異株「高端要打第三劑」　張上淳：臨床試驗做了才知道

▲張上淳表示，要等臨床試驗做了才會知道結果。（圖／指揮中心提供）

記者許展溢／台北報導

為對抗南非變異株，日前傳出高端和聯亞的疫苗都展開研究，結果發現聯亞部分有可能壓制南非變異株，而高端則要要打第三劑，中央流行疫情指揮中心專家小組召集人張上淳今（25日）表示，要等臨床試驗做了才知道結果。

指揮中心今記者會有媒體問，高端現在有推補打第三劑可以抗變種病毒，聯亞是說打兩劑就可以有很好的效果，到底目前成效分別？ 張上淳說，第三劑議題先前有報告說明過，其實對其他種變種，大致上都沒什麼問題，唯一跟其他國際上其他廠家一樣，對南非變種病毒，綜合抗體的效價來看，確實對南非變種病毒比較弱一些，初步資訊打了第三劑可能把綜合抗體效價更向上提升，對南非變種病毒有更好效果。

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張上淳表示，高端計畫已提出申請，希望把一期臨床試驗，也就是已經打完兩劑的人，隔適當時間再追加第三劑，看綜合抗體情況有無提升等怎樣情況，對南非變種有更好防護效果，不過裡面確實怎樣，要等臨床試驗做了才知道結果。張上淳說，聯亞是在二期臨床實驗中，可以知道對於各種變種病毒的抗體效力到底是如何，現在也都在進行中，同樣詳細資訊要等之後才會看到正式結果。

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