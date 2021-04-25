檢疫期搭計程車轉高鐵參加鐵人三項　陳時中：科威特男處分進行中

▲指揮中心記者會。（圖／指揮中心提供）

記者許展溢／台北報導

屏東墾丁今（25日）舉行鐵人三項比賽，一名在台北市居家檢疫的科威特籍男性選手，昨天竟然出現在現場報到，因觸發電子圍籬系統，台北市衛生局緊急通報，才當場攔截，後續恐面臨最高被罰新台幣100萬元。中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中表示，目前相關處分都在進行中。

陳時中說，科威特男原本住在台北的防疫旅館，24日早上搭計程車，接著轉高鐵到飯店，也感謝外事警察第一時間發現此情況立刻通知，直接從屏東的飯店送到集中檢疫所，雖然這名男子入境是陰性，但會再採檢，在集中檢疫所完成所有檢疫，相關處分進行中。

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屏東縣衛生局表示，這名男子4月18日自科威特入境，入住台北市防疫旅館進行居家檢疫（檢疫期間為4月18日至5月2日），但該員於24日違規外出離開檢疫場所，至屏縣墾丁欲參加鐵人三項比賽。科威特男約於24日下午1時左右，抵達墾丁鐵人三項會場報到，之後隨即被工作人員查出其還在檢疫期間，而雖然男子宣稱自己在國外打過疫苗，但卻沒有提出確切證明，而該男子經初步檢查後判定為陰性，但因為其違反檢疫規定，因此不得參加賽事。

台北市衛生局疾管科科長余燦華稍早受訪說明，因為所有居家檢疫者都必須下載電子圍籬App，男選手昨天下午擅自離開後觸發系統，馬上聯絡三項鐵人主辦單位，也順利在會場追查到此人，同時通知屏東縣衛生局，當場把他安置到獨立空間，申請集中檢疫通知書，現在已由地方衛生局直接帶往南部某集中檢疫所，直接進行檢疫。

余燦華提到，目前為止擅居家檢疫場所的人已累計超過300多例，離開去參加比賽是首例，之後可對這名科威特男罰10萬元以上至100萬元以下，不過要看他暫離時間多少，依中央裁罰基準規定，暫離2小時內罰10萬、2至6小時20萬、6至24小時30萬、24至72小時60萬，超過72小時則是100萬元。

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