華航機師案1100「採檢時陰時陽」　陳時中：有偽陽性可能

記者賴文萱／台北報導

華航機師染疫風波再擴大，指揮中心指揮官陳時中宣布，又新增1名機師與1名居家檢疫機師確診，為飛澳染疫印尼籍機師擴大匡列的接觸者之一，目前已累計7機師與1家人染疫。其中，案1100起初檢疫期滿採檢為陰性，但隔一天採檢為陽性，Ct值36，不過隔一天再度採檢又為陰性，陳時中說，這樣的狀況還要請專家小組分析會不會有偽陽性的可能。

▲指揮中心指揮官陳時中。（圖／指揮中心提供）



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今日確診的機師分別為案1100與1101，都是本國籍男性。案1100年約50多歲，在4/13-4/17到美國，4/20由公司安排自費期滿採檢，當時是陰性。4/22指揮中心針對澳洲陽性個案回溯採檢，Ct值36，核酸檢驗和血清抗體都是陰性。

案1101為本國籍30多歲男性，為同公司貨機機師，與同機型機組員執飛到德國，4/22返台進行3天居檢，採檢陽性，Ct值23，住院後變34，血清抗體都是陰性。

陳時中表示，今天新增2位感染源到目前還是未知，跟澳洲機師的關聯性還看不到，不過，案1100前面有一段時間13-17值勤後，回台檢疫期滿採檢為陰性，過一天再採，Ct值是41，再過一天再採又是陰性，抗體也是陰性，所以會請專家小組張教授判斷是不是有偽陽性的狀況。