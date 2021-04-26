華航7人染疫「機組員感染風險比醫護高」　專家：居檢應延長至5天

▲華航確診連環爆。（圖／記者李毓康攝）

記者張靖榕／綜合報導

華航機師累計染疫已增至7人，擴大趨勢令外界憂心成為下一個部桃群聚感染事件，而且已傳染給病患家屬和其他同事，其中4名機師所感染的還是英國變種病毒株。對此新光醫院感染科主治醫師張藏能指出，這很可能是一起群聚感染事件。

華航染疫機師增至7人，不過目前仍無法確定彼此之間傳播途徑的關聯性，甚至連感染源都難確認。如案1078、1079一起赴美執勤期間，在外站未發現異常，之後才確診，接觸者採檢165人，其中164人均為陰性，剩1人結果待出爐。

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飛澳洲的印尼籍機師與兒子案1090，還有一名同事案1091，均在此次確診名單中，三人曾一起上清真寺。案1091早前執勤飛美國，之後也較早發病，指揮中心推測因是他將病毒傳給其他2人，針對285名接觸者進行採檢，再新增案1092、案1100機師確診，不過從發病、檢驗Ct值而言，應和飛澳洲機師無關。

另外，指揮中心針對華航機師擴大採檢1272人，再新增1例確診個案為案1101機師，個案曾執勤飛德國，但與其他個案的接觸史還有待釐清。

《自由時報》訪問中國醫藥大學附設醫院副院長黃高彬，黃表示萬一確診機師都找不到感染源是會「比較恐怖」，最好全公司機組員都採檢，以找出可能潛藏的個案。

當前長程航班機組員居檢期已縮短至3天，但有鑑於目前情況，黃高彬呼籲應將機組員居檢延長至5天，期間避免派飛。

《聯合報》訪問到新光醫院感染科主治醫師張藏能，針對華航醫師染疫，張表示這很可能是一起群聚感染事件，「機組員感染風險比醫護人員還要高」，因工作常與國外人士接觸，染疫風險較高，應盡速接種疫苗，因為這是避免群聚感染的關鍵，而且應該落實「機隊分流」，人員和班機配置固定不混雜，則是降低機隊間交互感染的方法。

台大兒童醫院院長黃立民指出，機組員應遵守「外站行為準則」，在國外執勤時勿隨意接觸不相關人士或朋友，航空公司則該設有「監控內部人員動線機制」。

此外黃立民也提到，檢疫期滿採檢是第一道防線，也可能無法及時找出確診者，或發生驗後才確診的情況，因此建議航空公司每月進行一次血清抗體檢驗。