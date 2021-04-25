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華航1272機師施打疫苗列優先不排除停飛　全面加採血清抗體

▲▼中華航空,機場,華航,旅遊,出國,包機,直航。（圖／記者李毓康攝）

▲華航1272人陸續「加採血清抗體」，盼釐清感染源。（圖／資料照／記者李毓康攝）

記者賴文萱／台北報導

華航機師染疫風波再擴大，今（25）日又新增1名機師與1名居家檢疫機師確診，為飛澳染疫印尼籍機師擴大匡列的接觸者之一，目前已累計7機師與1家人染疫。指揮中心指揮官陳時中表示，有請華航在施打疫苗的順序往前挪，不排除停飛，主要先以檢驗跟疫苗為目標，派飛排在第二位。

陳時中表示，在這起事件沒發生前，華航本身就有施打計畫，但根據班表有到五月多才開始施打，發生事情後，也請華航把施打疫苗的順序往前挪，現在華航也明白重要性並重新安排班表，施打後會有停止派飛，若影響人力，不排除有停飛可能，先以檢驗及施打疫苗為目標，派飛排在第二位。

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機師工會指出，現階段機組員所焦慮的是，倘若確診病例增加僅僅只是因為機組員違反自主健康管理，為何該航空公司其他機組員仍持續出現確診案例，此一現象反應的，恐怕已經是航空公司內部的系統性問題，而並非僅僅個案所造成。

事實上，絕大多數機組員在執勤與外站的防疫措施，無論是從每一個執勤流程環節的嚴密防護，到機組員自己加碼的小心翼翼，甚至許多機組員還自備次氯酸水、清潔的枕頭套至外站旅館強化防疫效果，然而，如今在感染源不名的情況下，已經造成機組員人心惶惶、甚至不知所措。

機師工會認為，這幾天來，除了針對機組人員擴大普篩之外，無論是指揮中心抑或是航空公司這端，至少仍尚未見到其他的檢討機制，或是其他的即時改善措施上路。機組員每一天仍然得硬著頭皮默默走上飛機，繼續承擔未知的風險。

 ▲▼華航英國班機返台 機組人員。（圖／記者李毓康攝）

▲在感染源不名的情況下，已經造成機組員人心惶惶、甚至不知所措。（圖／記者李毓康攝）

華航表示，依指揮中心規劃擴大採檢，自今（25）日起安排無需居家檢疫、未執勤的所有機師分批進行，正在執勤者待返台完成居家檢疫後再行採檢；據指出，1272多位華航機師採檢部分，除了原先就須進行的PCR核酸檢測外，還新增驗血清抗體篩檢，釐清感染源。

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