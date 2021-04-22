天后點紅帶動時尚風潮！大甲媽過爐的「口紅護身符」成母親節最夯禮品

▲大甲媽也要出聯名款唇膏！「天后點紅唇膏禮盒」已讓不少香客踴躍下單預購，預計將成為近期最夯母親節禮品。

圖、文／財團法人大甲媽社會福利基金會

太陽星公司與大甲媽攜手合作推出「天后點紅唇膏禮盒」，4/21（三）在大甲鎮瀾宮進行過香爐儀式，現場香客反應熱烈，踴躍下單預購，甚至還有民眾立即搶購過爐商品，希望能有搶頭香、搶頭彩的好兆頭。



由鎮瀾宮董事長顏清標、副董事長鄭銘坤、太陽星總經理林淑黛、諾旺生醫總經理黃津亮、森田藥粧副總經理王桂茶、慶生堂化妝品總經理王祈晴等人主祭，虔誠恭請大甲媽賜福，將「天后點紅唇膏禮盒」與限量贈品「錢滾錢護身符錢包」過爐，共同祈求大甲媽保庇加持。





鎮瀾宮董事長顏清標表示，天后點紅過爐儀式很莊嚴。湄州島的媽祖祖廟有個梳妝樓，專門為媽祖梳妝打扮，前來祭拜媽祖的，不管是年長者或是年輕人、小孩子都會梳媽祖頭，看起來很美、很莊嚴，雖然在台灣沒有這樣的習俗，但媽祖要出門時，仍然會梳妝打扮，這個口紅可以擺放在媽祖的梳妝樓，供媽祖使用，想跟媽祖一起打扮得美美的信眾都可以預購這款天后點紅唇膏禮盒。

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太陽星總經理林淑黛表示，三款口紅的設計，分別是媽祖出巡的娘傘守護事業財運、媽祖鳳冠前的珠簾守護婚姻愛情、還有媽祖身上的鎖片守護健康平安，三個口紅的色號是選自市場最流行的顏色，希望大家幸福滿滿，可以讓口罩摘下的你妝點得更美。第一波預購的限量贈品錢滾錢錢包，採用大甲媽的圖騰，還有全新的一元硬幣做錢母，讓你錢滾錢幸福美滿。



森田藥粧副總經理王桂茶表示，很榮幸透過太陽星、諾旺生醫、慶生堂共同開發唇膏禮盒，並且能夠有大甲鎮瀾宮的加持，森田藥粧將秉持安心、安全、有效的理念來創造更多能帶給信眾美好生活的事物。





慶生堂總經理王祈晴表示，慶生堂創立67年來，秉持著對媽祖的虔誠信仰，製作安心的美妝品給消費者，此次有幸成為「天后點紅 · 絕代風華唇膏」的生產商，期盼透過媽祖的加持，能帶給信眾們滿滿的好運與祝福。



諾旺生醫總經理黃津亮表示，很榮幸成為「天后點紅」唇膏的原料技術提供，天后點紅的唇膏原料很特別，是萃取台灣原產火龍果的精華與色素，打造的全素口紅，加上大甲媽的庇佑，一定能帶給台灣人好福氣！





天后點紅唇膏禮盒結合流行時尚與媽祖文化之美，打造首款「口紅護身符」，開放預購至今，消費者反應熱烈，比較特別的是首波預購男性消費占比高達6成，皆是為母親、妻子搶購限量禮盒組而來。禮盒組內含正紅、橘紅、裸粉，三款時下口紅最流行色號，讓不知如何挑色的男性也能安心購入。即日起至4月25日於「超級站」官網限時限量預購優惠，前250名下單隨禮盒組贈送大甲媽加持的錢滾錢護身符錢包（市價399元），與媽祖結緣，獲得大甲媽的保庇！